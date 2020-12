Porto Alegre Rotary Glória Teresópolis, de Porto Alegre, homenageia hospitais e a Brigada Militar pelo trabalho durante a Covid-19

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Foram homenageados os profissionais da Brigada Militar que atuaram na segurança dos porto-alegrenses durante a pandemia. Foto: Rodrigo Ziebell/PM5 Foram homenageados os profissionais da Brigada Militar que atuaram na segurança dos porto-alegrenses durante a pandemia. (Foto: Rodrigo Ziebell/PM5) Foto: Rodrigo Ziebell/PM5

Em reunião virtual na terça-feira (8) o Rotary de Porto Alegre Glória Teresópolis homenageou as diferentes equipes de profissionais dos hospitais de Porto Alegre que estão atuando no atendimento aos pacientes com Covid-19, bem como os efetivos da Brigada Militar que atuam na cidade.

Anualmente o referido Rotary presta sua homenagem a instituições e profissionais que se destacam por sua dedicada e qualificada atuação em favor da sociedade.

Receberam a homenagem, em nome das diversas equipes de atendimento das instituições de saúde, dirigentes e representantes dos hospitais: Conceição, da Restinga, de Clínicas, Divina Providência, Ernesto Dornelles, Independência, Militar, Moinhos de Vento e Irmandade Santa Casa de Misericórdia.

A cerimônia também contou com a presença do governador do Distrito 4680 de Rotary Internacional, Pedro Trindade, e com presidentes e representantes de diversos clubes de Rotary de Porto Alegre.

Durante a homenagem, a presidente do Rotary Glória Teresópolis, Suzana Bins, destacou a relevância do trabalho destes profissionais que não pouparam esforços, inclusive com riscos para as próprias vidas, trabalhando arduamente em benefício das pessoas em um período de dificuldades e muitos desafios.

