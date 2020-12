Esporte Grêmio enfrenta o Santos pela Libertadores nesta quarta-feira; acompanhe

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Partida acontece na Arena. Foto: Reprodução/Twitter Partida acontece na Arena. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Essa quarta-feira (9) é noite de duelo brasileiro na Libertadores. Grêmio e Santos se enfrentam na Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da competição, em partida marcada para as 19h15min. O Tricolor gaúcho vêm embalado de uma sequência de 16 jogos de invencibilidade. Nas oitavas de final, eliminou o Guarani-PAR aplicando 2×0 nas duas partidas, inclusive com preservação de sete titulares na partida de volta. Pelo Brasileirão, goleou o Vasco por 4 a 0, no último domingo.

Por outro lado, o Santos vêm de um momento de oscilação. No último sábado, empatou em 2×2 com o Palmeiras pelo clássico paulista. Na Libertadores, porém, o Peixe tem campanha de 100% de aproveitamento como visitante até o momento. Nas oitavas de final, venceu a LDU no Equador por 2 a 1; na Vila Belmiro, perdeu de 1 a 0.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Geromel, Kannemann, Diogo B., V. Ferraz, Maicon, M. Henrique, Pinares, L. Fernando, Pepê, Diego Souza.

Santos – Técnico Cuca

John, Pará, L. Veríssimo, Luan Peres, F. Jonatan, Sandry, D. Pituca, Jobson, Marinho, Lucas Braga, Kaio Jorge.

Arbitragem

Árbitro: Juan Benitez (PAR);

Auxiliar 1: Eduardo Cardozo (PAR);

Auxiliar 2: Milciades Saldivar (PAR);

VAR: Eber Aquino (PAR).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte