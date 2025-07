Esporte Real Madrid vence Juventus por 1 a 0 e vai às quartas da Copa do Mundo de Clubes

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Herói improvável, o jovem Gonzalo García anotou o gol da classificação. Foto: Pedro Castillo y Antonio Villalba/Real Madrid Herói improvável, o jovem Gonzalo García anotou o gol da classificação. (Foto: Pedro Castillo y Antonio Villalba/Real Madrid) Foto: Pedro Castillo y Antonio Villalba/Real Madrid

O Real Madrid está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O time merengue venceu a Juventus por 1 a 0, nesta terça-feira (1º), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, e avançou no mata-mata. Herói improvável, o jovem Gonzalo García anotou o gol da classificação da equipe de Xabi Alonso.

Os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado em Miami. O Real Madrid teve mais posse de bola (57%) e finalizou mais vezes (7 a 4), mas não conseguiu largar na frente. As melhores oportunidades do time espanhol saíram em chutes de Valverde e em uma finalização venenosa de Bellingham. O goleiro Di Gregorio, porém, trabalhou bem para evitar.

Já do lado da Juventus, a chance mais perigosa saiu logo no início, com Kolo Muani, que tentou uma cavadinha e viu a bola passar perto do travessão de Courtois. O Real voltou pressionando para a segunda etapa. Até que aos 8 minutos, Alexander-Arnold cruzou, e o jovem Gonzalo García cabeceou para fazer 1 a 0 para o time espanhol.

A Velha Senhora respondeu, e Francisco Conceição só não deixou tudo igual logo na sequência, porque Courtois fez ótima defesa. Depois disso, Valverde ainda tentou de bicicleta, mas o goleiro da Juve novamente defendeu, aos 15. E os merengues não pararam por aí.

Aos 22, Mbappé entrou na vaga de Gonzalo Garcia e fez sua estreia no Mundial. Em pouco tempo em campo, o camisa 9 tabelou com Vini Jr. e Guler desperdiçou uma boa chance de ampliar o placar. Na reta final, mesmo com a vantagem, o Real continuou com mais posse e apenas administrou para sair com a classificação, enquanto a Juve não conseguiu mais assustar.

Um recado dado por Xabi neste início de comando após substituir o histórico Carlo Ancelotti é que os jovens do elenco serão aproveitados da melhor forma, uma boa notícia para o zagueiro recém-chegado Dean Huijsen ou o atacante brasileiro Endrick — se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita. Porém, quem está subindo em conceito neste primeiro torneio do treinador é o espanhol de 21 anos formado na base merengue.

Aproveitando o vácuo deixado pelos problemas médicos de Mbappé e Endrick, Gonzalo assumiu a posição de centroavante e é o artilheiro do Real no Mundial, agora com três gols. Como também tem uma assistência, participou de gol nas quatro partidas até agora.

“Eu o conhecia bem. Não vou dizer que esperava que marcasse três gols em quatro jogos, mas ele ajuda muito o time todo. São gols decisivos, e eu tinha fé nele”, disse Xabi Alonso.

