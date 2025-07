Rio Grande do Sul Associação maçônica do Rio Grande do Sul dá posse a nova presidência

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Marcus Vinicius Bortolotto e Cássio Willrich comandam a instituição até 2028. (Foto: Divulgação/Gorgs)

A associação maçônica Grande Oriente do Rio Grande do Sul (Gorgs) empossou sua diretoria para o triênio 2025-2028 em cerimônia realizada na sede do Supremo Conselho, em Porto Alegre. Marcus Vinicius Bortolotto assumiu como 25º grão-mestre (presidente) da instituição, ao passo que Cássio Fernando Willrich é o novo grão-mestre adjunto (vice-presidente). O evento também prestou homenagem ao grão-mestre Celito Cristofoli, que encerrou um ciclo de seis anos à frente da instituição.

Além de autoridades maçônicas do Brasil e de outros países, a solenidade contou com as presenças de representantes civis e militares. O governador Eduardo Leite foi representado pelo secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini.

Os novos dirigentes do Gorgs manifestaram-se, por meio de nota conjunta: “Com gratidão no coração, assumimos a liderança do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Com o apoio dos nossos Irmãos, da família maçônica e da sociedade gaúcha, continuaremos comprometidos com os princípios da Maçonaria, trabalhando com ética, responsabilidade e espírito público. Que a luz do grande arquiteto do universo (que é Deus) nos guie sempre!”

Fundado em 14 de outubro de 1893 e com sede em Porto Alegre, o Gorgs é a segunda instituição maçônica mais antiga do Brasil. Reúne cerca de 10 mil filiados e 270 Lojas, distribuídas em mais de 130 dos 497 municípios gaúchos – a atuação maçônica abrange ao menos 400. É atualmente a quarta maior potência do País e a 14ª do mundo.

Trajetórias

Natural de Veranópolis (Serra Gaúcha), Marcus Bortolotto tem 47 anos, é físico-médico e empresário. Já ocupou funções de destaque no Gorgs, como presidente da Assembleia Legislativa Maçônica e Grão-Mestre Adjunto.

Já Cássio Willrich, 44 anos, é natural de Canela (também na Serra), mestre em Relações Internacionais e atua como empresário na área de comércio exterior. Foi um dos responsáveis pela ampliação do reconhecimento internacional da instituição.

(Marcello Campos)

