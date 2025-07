Economia Queda na produção de veículos puxa recuo de 0,5% na indústria brasileira em maio

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Desempenho da indústria foi divulgado pelo IBGE Foto: Roberto Dziura Jr./AEN Desempenho da indústria foi divulgado pelo IBGE. (Foto: Roberto Dziura Jr./AEN) Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O setor industrial brasileiro recuou 0,5% em maio em relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal, intensificando o resultado negativo registrado em abril (-0,2%). Entre as quatro grandes categorias econômicas, somente o grupo bens intermediários teve variação positiva (0,1%), enquanto a produção recuou em 13 das 25 atividades industriais pesquisadas.

Com esse resultado, a atividade industrial do País está 2,1% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020), mas se encontra 15% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.

Em relação a maio de 2024, na série sem ajuste sazonal, houve crescimento de 3,3%. O acumulado no ano foi a 1,8%, e o dos últimos 12 meses chegou a 2,8%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta quarta (2) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Entre as atividades, na série com ajuste sazonal, as influências negativas mais importantes em maio ante abril vieram de veículos automotores, reboques e carrocerias (-3,9%) e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,8%). Também foram destaques as contribuições negativas de produtos alimentícios (-0,8%), produtos de metal (-2,0%), de bebidas (-1,8%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (-1,7%) e móveis (-2,6%).

Por outro lado, 11 atividades tiveram crescimento na produção, e as indústrias extrativas (0,8%) exerceram o principal impacto positivo, com a quarta alta consecutiva, acumulando expansão de 9,4%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/queda-na-producao-de-veiculos-puxa-recuo-de-05-na-industria-brasileira-em-maio/

Queda na produção de veículos puxa recuo de 0,5% na indústria brasileira em maio

2025-07-02