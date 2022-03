Mundo Rotas de fuga são abertas na Ucrânia com cessar-fogo temporário

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Além de Kiev, os corredores estão localizados em Sumy, Cherhihiv, Kharkiv e Mariupol Foto: Reprodução Além de Kiev, os corredores estão localizados em Sumy, Cherhihiv, Kharkiv e Mariupol. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério de Defesa da Rússia informou, nesta terça-feira (08), que corredores humanitários foram abertos em cinco cidades ucranianas, entre elas a capital, Kiev. As forças russas afirmaram que interromperam os ataques nos locais das rotas por volta de 9 horas no horário local — 4 horas de Brasília.

Além de Kiev, os corredores estão localizados em Sumy, Cherhihiv, Kharkiv e Mariupol. Autoridades do Ministério da Defesa da Ucrânia também confirmaram que o resgate em alguns dos corredores está acontecendo. Estudantes estrangeiros estão sendo levados de Sumy para Poltava.

No entanto, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, afirmou no Twitter nesta terça que forças russas bombardearam uma rota de evacuação para civis presos em Mariupol. A Rússia não se manifestou sobre a acusação.

A chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu nesta terça-feira que os civis presos possam sair em segurança. “Repito meu apelo urgente para um fim pacífico das hostilidades”, declarou.

Mesmo com o temporário cessar-fogo acordado, novas sanções dos EUA contra a Rússia devem ser anunciada nesta terça-feira. A expectativa é que o presidente norte-americano Joe Biden anuncie a proibição às importações de petróleo e derivados da Rússia.

Espera-se que Biden dê a notícia em uma coletiva de imprensa marcada para 12h45 (horário de Brasília). Os EUA farão o movimento unilateralmente, sem seus aliados europeus, devido ao desacordo entre as nações europeias, mais dependentes das fontes energéticas vindas da Rússia.

Sem mencionar o possível anúncio de Biden, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, pediu para que os países europeus “abandonem” a dependência energética que ainda têm da Rússia. Segundo ele, o país de Putin usa a necessidade do Ocidente “como arma”.

Na segunda-feira (07), um alto funcionário russo disse que o país planeja cortar o fornecimento de gás natural da Europa em resposta a possíveis proibições de importação de petróleo que Moscou pode enfrentar em breve.

“Em conexão com as acusações infundadas contra a Rússia e a imposição da proibição do Nord Stream 2, temos todo o direito de tomar uma decisão espelhada e impor um embargo ao bombeamento de gás através do gasoduto Nord Stream 1, que hoje funciona com 100% da capacidade”, disse o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, sobre a decisão dos reguladores alemães no mês passado de interromper a certificação do segundo gasoduto da Gazprom, Nord Stream 2.

A Rússia fornece cerca de 40% do gás da Europa. A Alemanha, a maior economia do bloco, depende da Rússia para quase 50% de seu gás natural.

