Política Rotulado de “inimigo do povo” nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados é chamado de “herói” em jantar com empresários

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Motta (E) se encontrou em jantar com o empresário e ex-governador de SP João Doria (D) na noite de segunda (30). (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Chamado de “inimigo do povo” em críticas nas redes sociais, por conta da derrubada de propostas que favorecem a população mais pobre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniu, na noite de segunda-feira (30), com cerca de 50 empresários e políticos na casa do ex-governador de São Paulo João Doria. Durante o evento, em discurso, Doria disse que Motta “é o herói do Brasil”.

O encontro ocorreu em meio ao avanço de críticas contra o Congresso, com uma percepção de conivência e alinhamento com interesses das elites econômicas. A hashtag #congressoinimigodopovo é uma das mais usadas nas plataformas digitais nos últimos dias.

O jantar, em uma casa de 12 mil metros quadrados no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo, teve a presença de representantes do empresariado e do mercado financeiro, como Antonio Alban, presidente CNI (Confederação Nacional da Indústria), e o executivo do mercado financeiro Henrique Meirelles, hoje Secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo e ex-ministro da Fazenda. Também estavam presentes Cláudio Lottenberg (presidente do conselho deliberativo do Einstein), Roberto Musto (executivo do BlueBank).

Entre os presentes, também estavam Gilberto Kassab, presidente do PSD e secretário de Relações Institucionais do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), o vice-governador do estado, Felicio Ramuth (PSD), o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o deputado federal Antônio Brito (PSD-BA).

No evento, Doria rasgou elogios a Motta em discurso aos participantes. “Ao longo desta semana, houve um movimento crucial para a vida do País, liderado pelo Hugo Motta. Ele fez a defesa de um princípio que atende todo o Brasil. Ele se colocou e convenceu seus colegas da Câmara e do Senado de que a decisão tomada não era contra o presidente Lula, mas sim uma decisão a favor do Brasil. Eu mandei uma mensagem pra ele essa semana e agora reafirmo: Hugo, você é o herói do Brasil”, disse.

Motta, durante o jantar, afirmou aos presentes que vão seguir trabalhando “juntos”. “Quero, nesta noite, reafirmar a certeza de que vamos seguir juntos trabalhando pelo País, focando em pautas importantes e saindo de discussões infrutíferas”.

O jantar foi o segundo encontro de Motta com Doria neste mês. No dia 11, ambos participaram do 2º Brasília Summit, promovido pelo Lide, grupo empresarial de Doria, no Hotel Brasília Palace, na capital federal.

“Hugo (Motta) tem se revelado uma grande liderança, dedicado às causas do Brasil. O empresariado aplaude sua postura, equilíbrio e firmeza. O País espera gestões públicas eficientes e comprometidas com o controle fiscal. Parabéns, Hugo Motta”, disse Doria, em postagem durante o jantar. (Com informações do portal ICL Notícias)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/rotulado-de-inimigo-do-povo-nas-redes-sociais-o-presidente-da-camara-dos-deputados-e-chamado-de-heroi-em-jantar-com-empresarios/

Rotulado de “inimigo do povo” nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados é chamado de “herói” em jantar com empresários

2025-07-01