Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

O número de ocorrências caiu ao menor total desde o início da contabilização Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini O número de ocorrências caiu ao menor total desde o início da contabilização (Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini) Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini

Um novo recorde na redução de roubos de veículos foi estabelecido no Rio Grande do Sul em março, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) divulgados nesta quinta-feira (14).

O número de ocorrências caiu ao menor total desde o início da contabilização. Foram 449 casos, 38 a menos (-7,8%) que os 487 registrados no mesmo mês em 2021. Na comparação com 2018, quando ainda não havia sido implantado o RS Seguro e houve 1.642 ocorrências em março, a queda chega a 72,7%.

O mesmo cenário se repete no acumulado trimestral, em que os números também caíram ao menor total para o período. Desde janeiro, o Estado soma 1.203 roubos de veículo, o que representa baixa de 20,3% na comparação com os três primeiros meses do ano passado, quando houve 1.510 registros. Frente ao pico de 2017, que teve 5.132 ocorrências do tipo no primeiro trimestre, a retração é de 76,6%.

O impacto do foco territorial do RS Seguro também se destaca. Dos 307 roubos de veículos a menos na comparação entre janeiro e março deste ano e do anterior, 276 deixaram de ocorrer no conjunto dos 23 municípios priorizados pelo programa, ou seja, esse bloco de cidades respondeu por nove em cada 10 casos reduzidos em todo o Estado.

Da mesma forma que nos latrocínios, Porto Alegre respondeu pela maior parte da queda verificada no RS como um todo em relação aos roubos de veículos. A Capital teve 198 casos em março, 10,4% menos que os 221 ocorridos no ano passado. Ou seja, dos 38 roubos de veículos a menos em todo o Estado na comparação com o mesmo mês de 2021, 23 (60%) deixaram de acontecer em Porto Alegre.

Na leitura do acumulado desde janeiro, a cidade também está com o menor total da série histórica, somando 490 casos, o que significa 20,3% de retração frente aos 615 de igual período em 2021. Comparado a 2018, antes da implantação do RS Seguro, quando houve 2.447 casos no primeiro trimestre, a diminuição nos roubos de veículo na Capital chega a 80%.

Entre as diversas ações que contribuem para esses resultados, estão a ampliação do uso de sistema de cercamento eletrônico em parceria com os municípios e a disponibilização de consulta online por peças usadas com origem certificada, por meio do site Peça Legal do DetranRS, o que permite ao cidadão buscar itens de reposição no estoque de mais de 9 milhões de peças dos CDV (Centros de Desmanche Veicular) cadastrados, inibindo o mercado ilegal.

