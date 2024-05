Brasil Royal flush no pôquer – o que é? Probabilidade de queda

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

No mundo do pôquer, o royal flush é o ápice das mãos vencedoras, uma combinação rara e cobiçada que causa arrepios na espinha dos oponentes. Embarque em uma jornada para descobrir as complexidades desse fenômeno do pôquer, explorando sua definição, composição e as chances cativantes de testemunhar seu surgimento.

Mesmo aqueles que nunca jogaram pôquer já ouviram esse termo no mundo do jogo. O royal flush é uma variação do straight flush e é a combinação mais rara e forte que pode ser feita no pôquer. É composto por cinco cartas altas do mesmo naipe, terminando em ás, e garante sempre a vitória ao participante. Em inglês é chamado de royal flush ou flush royal — a primeira versão é mais comum.

Na cultura popular, o royal flush adquiriu quase um status de culto: essas cinco cartas são mais frequentemente colocadas em cartazes de filmes, capas de livros e anúncios de eventos que estão de alguma forma relacionados ao pôquer.

O que é melhor do que um royal flush?

A maneira mais fácil de aprender o básico do jogo é na mesa de pôquer. É o mais interessante possível e permite usar imediatamente os conhecimentos adquiridos. Se você não quer entrar na prática e está disposto a perder tempo com teoria, comece aprendendo as combinações, da mais forte à mais fraca.

Royal Flush: sempre contém A-K-Q-J-T do mesmo naipe. Straight flush: muito semelhante a um royal flush: quaisquer cinco cartas do mesmo naipe seguidas (8-9-T-J-Q de espadas, etc.).

Four of a kind: quatro cartas do mesmo valor.

Full house: três cartas do mesmo valor e um par.

Flush: cinco cartas do mesmo naipe que não aparecem seguidas. Se cair para dois jogadores ao mesmo tempo, ganha aquele que tiver a carta mais alta deste naipe.

Straight: cinco cartas de naipes diferentes, em que os valores estão em ordem. Com um ás, você pode fazer duas sequências ao mesmo tempo: a mais forte (A-K-Q-J-T, sequência Broadway) ou a mais fraca (A-2-3-4-5).

Conjunto: três cartas de igual valor; por exemplo, 9-9-9.

Dois pares: como o nome sugere, são duas partidas no tabuleiro. O dono do par mais alto vence.

Par: duas cartas do mesmo valor.

Cartão sênior: na ausência das sequências ou correspondências descritas acima.

Probabilidade de acertar um royal flush

Se você jogar apenas ao vivo, raramente verá um royal flush: mesmo depois de receber duas cartas adequadas (pré-flop), suas chances de fazer uma combinação são de apenas 0,000154%. Se não houver uma carta suficiente para obter um royal flush no flop, então a probabilidade de obtê-la no turn é de 2% e no river – 4%.

Estratégia de jogo

Um dos principais objetivos do pôquer é ser pago por uma mão mais fraca. Com um royal flush, a vitória é garantida, mas isso não significa que você precise fazer grandes apostas — é muito fácil assustar o adversário.

Primeiro, você precisa determinar que tipo de jogador é seu oponente. Se você estiver enfrentando um amador passivo, que não se importa em pagar em algumas rondas com top pair, apostar será bastante apropriado.

Não tenha medo de mostrar a fraqueza da sua mão; desta forma, você provoca o seu oponente a blefar. É importante lembrar que oponentes agressivos apostarão alegremente em resposta a um cheque, e você ganhará fichas adicionais com um royal flush.

Como vencer um royal flush?

Um royal flush é a mais forte de todas as combinações possíveis, quando falamos dos jogos de pôquer mais populares: Texas Hold’em, Omaha, Stud e Draw.

As coisas podem ser diferentes nos jogos em casa. Em alguns países, o pôquer curinga é comum: dois curingas são adicionados a um baralho normal de 52 cartas. Neste caso, surge uma mão ainda mais forte, chamada “pôquer” — cinco cartas idênticas. A quinta carta é um curinga.

A melhor maneira de experimentar o pôquer é em torneios gratuitos — eles são chamados de freerolls. Não há taxa de inscrição; portanto, não há risco de perder seu dinheiro. Mas há um prêmio real (geralmente, entre US$50 e US$100).

Casos famosos em torneios

Já descobrimos que a probabilidade de conseguir um royal flush é extremamente pequena, mas a chance de fazer o seu oponente pagar pelas apostas é ainda menor — para isso, ele precisará coletar uma combinação forte. Normalmente, quando duas mãos muito fortes colidem, ambos os jogadores estão confiantes na sua vitória; por isso, o resultado é rico em emoções.

Várias mãos com royal flush foram capturadas por câmeras de TV.

Rio de resgate

O campeão mundial de 2003, Chris Moneymaker, estava prestes a ser eliminado de um torneio de U$25.000 no North American Poker Tour, de 2010. Ele recebeu cruzamentos de A-K no big blind, mas o renomado profissional Jason Mercier acabou com um par de reis.

Os adversários estavam all-in antes do flop, e as chances de Moneymaker permanecer no jogo eram de cerca de 33%.

O dealer apresentou 10-3-J, com duas cartas cruzadas. Chris precisava de outra carta de paus ou de dama para uma sequência de defesa. No entanto, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo: Moneymaker fez um royal flush e venceu.

Uma passagem dolorosa

Uma mão entre três jogadores, um dos quais terminou com royal flush, aconteceu no evento principal da série PokerStars, no Caribe.

Dos 928 participantes, restaram cerca de 30 — todos já tinham garantido US$15 mil de lucro. No entanto, o sorteio da maior parte do dinheiro ainda estava por vir, e o vencedor acabou recebendo U$728.325.

Num flop Q-8-4 (dois cruzamentos), o britânico Philip McAllister teve sua aposta paga por dois jogadores. O turn veio para o rei de copas e ele continuou sua agressividade, mas foi empurrado all-in pelo francês Paul Tedeschi. O terceiro adversário, o chileno Fabian Raba, também não ia expulsar. Philip pagou as apostas.

No river, o dealer colocou o ás de copas e McAllister foi all-in, enquanto tinha mais fichas. O chileno claramente não esperava tal evolução dos acontecimentos. Pensou mais de cinco minutos, pensou em voz alta e estava visivelmente nervoso, mas, no final, encontrou forças para jogar fora as cartas.

McCallister abriu um royal flush e seu oponente tinha três damas. O jogador chileno gritou de alegria — aparentemente, tinha uma mão muito forte.

Se você recorrer à matemática, é quase impossível perder com um conjunto de damas nesse flop — a probabilidade de ganhar era de quase 94%!

Royal flush no pôquer – o que é? Probabilidade de queda

