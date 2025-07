Rio Grande do Sul RS busca apoio em Brasília para a construção de três pontes na divisa com a Argentina

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Projeto abrange estruturas em Itaqui, Porto Mauá e Tiradentes do Sul. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cooperação entre Brasil e Argentina para a construção de três novas pontes ligando municípios gaúchos ao país vizinho esteve na pauta de uma reunião entre o vice-governador Gabriel Souza, e representantes dos dois países. Os anteprojetos de engenharia das obras contarão com financianento estadual pelo Executivo do Rio Grande do Sul.

No foco estão estruturas de ligação entre Itaqui (RS) a Alvear (Província de Corrientes), Porto Mauá (RS) a Alba Posse (Província de Misiones) e Tiradentes do Sul (RS) a El Soberbio (Província de Misiones).

Participaram do encontro a embaixadora brasileira Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, a secretária gaúcha Danielle Calazans (Planejamento, Governança e Gestão) e seu adjunto Bruno Silveira. Eles deram prosseguimento a tratativas sobre o plano, que envolve uma antiga demanda de moradores, empresários e líderes regionais de ambos os lados da fronteira binacional.

Desenvolvimento econômico

De acordo com Gabriel Souza, a iniciativa representa uma oportunidade de fortalecer a integração regional e promover o desenvolvimento econômico das fronteiras:

“Nossa intenção é garantir estudos técnicos sólidos, necessários a um avanço seguro e de forma estratégica. O governo estadual já contratou a Caixa Econômica Federal para elaborar os termos de referência ao processo licitatório de contratação dos anteprojetos de engenharia, que serão financiados pelo Estado”.

Ele ressaltou, ainda, o fato de já terem sido realizados encontros com os governadores das províncias argentinas envolvidas, Misiones e Corrientes. O objetivo foi facilitar e qualificar o intercâmbio de informações técnicas, além de planejar visitas presenciais às localidades propostas para instalação das estruturas. As visitas devem começar nos próximos dias, com o envio de equipes.

Interesse estratégico

O vice-governador solicitou o apoio do Ministério das Relações Exreriores para articulação com o governo argentino, no sentido de viabilizar a cooperação institucional necessária à continuidade das tratativas e à efetivação dos projetos. “A construção dessas pontes é uma questão de interesse estratégico de nossas regiões e exige uma atuação conjunta entre os governos”, reiterou.

Também detalhou as ações já realizadas, que incluem reuniões com os governadores das províncias de Corrientes e Misiones e prefeitos locais, bem como envio de ofícios aos Ministérios brasileiros dos Transportes, Planejamento e Relações Exteriores. Na lista também consta uma visita à Embaixada da Argentina no Brasil.

Porto Mauá–Alba Posse

Gabriel aproveitou o encontro para solicitar apoio na articulação com o governo argentino para viabilizar a implantação de uma Área de Controle Integrado (ACI) entre Porto Mauá e Alba Posse. Conforme dados da prefeitura de Porto Mauá, há um fluxo intenso entre as duas cidades, com aproximadamente 94 mil veículos e 128 mil pessoas em 2024, o que evidencia a relevância da integração para a mobilidade regional.

“A criação da ACI permitiria a atuação conjunta dos órgãos de controle aduaneiro, migratório, sanitário e de transporte, possibilitando uma única parada para os veículos, o que reduziria custos e aumentaria a eficiência do transporte e do turismo na fronteira”, finalizou.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rs-busca-apoio-em-brasilia-para-a-construcao-de-tres-pontes-na-divisa-com-a-argentina/

RS busca apoio em Brasília para a construção de três pontes na divisa com a Argentina

2025-07-12