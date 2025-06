Rio Grande do Sul RS deve ter nesta quarta-feira as suas temperaturas mais baixas desde o início do inverno

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Mínima no Estado deve ser de -6°C. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O Rio Grande do Sul deve ter nesta quarta-feira (25) o frio mais extremo desde o início do inverno, no dia 20. Conforme a empresa Metsul Meteorologia, madrugada e amanhecer devem ser congelantes sobretudo nas áreas de maior altitude. A previsão para São José dos Ausentes (Nordeste gaúcho) é de termômetros indicando em torno de -6°C.

“Com a diminuição do vento, céu claro e ar muito seco em altitude, as condições serão favoráveis a intenso resfriamento, propiciando o começo do dia extremamente frio em muitas cidades”, ressalta um informa publicado em metsul.com.

A previsão para Porto Alegre é de mínima de 3°C em bairros das zonas Sul e Leste, ao passo que em cidades vizinhas os termômetros podem apontar 1°C.

O frio será muito rigoroso na Serra Gaúcha. Caxias do Sul amanhece com -1°C a -2ºC em baixadas e ao redor de 2ºC no Centro. Em Vacaria, os termômetros podem marcar -4°C a -5ºC. No Norte, Erechim e Passo Fundo começam o dia com -1°C a -3ºC em zonas rurais e ao redor de 0ºC nas áreas urbanas.

Na Região Noroeste, Santa Rosa tem mínima de -2°C a -3ºC nas baixadas, enquanto Cruz Alta começa com 0°C e marcas negativas de até -2ºC na Zona Rural. O Centro do Estado deve ter mínimas de 2°C em Santa Maria e Santa Cruz do Sul.

Já na Fronteira-Oeste, Uruguaiana, Alegrete e Livramento tendem a amanhecer com mínimas de 2°C a 4ºC. No Sul, Pelotas terá mínima de 3°C. Rio Grande amanhece com 5 °C. No Chuí, também 5°C. Na Campanha, Bagé amanhece com 1ºC ou 2ºC.

Para o decorrer do dia a tendência é que a parte mais gelada da massa de ar se afaste em direção ao oceano e um ar mais quente ingresse em altitude na atmosfera. Com isso, a tarde será mais amena, com elevação das máximas em comparação às verificadas nessa terça-feira (24).

Por isso, várias cidades terão uma enorme amplitude térmica, ou seja, a diferença entre mínima e máxima do dia. A maioria das cidades gaúchas terá máximas de 15ºC a 18ºC.

Estados vizinhos

Em Santa Catarina, a grande maioria das cidades terá mínimas perto ou abaixo de zero. Marcas negativas são esperadas no Oeste, Planalto Sul, Planalto Norte, Meio-Oeste e em pontos altos da Grande Florianópolis.

No Planalto Sul, baixadas de São Joaquim, Urupema, Bom Jardim da Serra e Urubici podem ter -6ºC a -8ºC, ao passo que no Planalto Norte, marcas de -4ºC a -5ºC em alguns pontos.

O Paraná, por sua vez, terá a maior parte de seu mapa com mínimas abaixo de 5ºC ao amanhecer e diversas cidades com índices negativos. Os termômetros podem marcar -6ºC e -4ºC a em baixadas do Planalto de Palmar e da Serra do Mar. A região metropolitana de Curitiba terá marcas negativas.

(Marcello Campos)

2025-06-24