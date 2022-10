Flávio Pereira RS é o terceiro estado que mais recebeu venezuelanos que fogem miséria causada pela ditadura de Maduro

Por Flavio Pereira | 18 de outubro de 2022

O presidente Jair Bolsonaro na solenidade de sanção da lei que aumenta pena para pessoas condenadas por maus-tratos a animais. (Foto: Divulgação/PR)

O Rio Grande do Sul já acolheu cerca de 13 mil cidadãos venezuelanos que fugiram da miséria instalada pelo socialismo de Chaves e Maduro. Os dados são oficiais, da Operação Acolhida, indicando que ao todo, quase 85 mil venezuelanos já foram realocados para cidades do Brasil. Esse contingente de 85 mil venezuelanos que chegou ao Brasil foi realocado em cerca de 900 municípios do país. Somente neste ano de 2022, a Operação Acolhida movimentou por volta de 18 mil venezuelanos. Pelos cadastros dos acolhidos, aproximadamente 90% viajaram ao Brasil em grupos familiares. O restante chegou à fronteira sozinho. A maior parte dos refugiados se estabeleceu nos Estados da Região Sul.

O maior número de venezuelanos foi para Santa Catarina (16 mil). Paraná aparece tendo recebido o segundo maior número: 14,6 mil. E o Rio Grande do Sul, na terceira posição, acolheu quase 13 mil cidadãos.

Bolsonaro diz que não existem mais cães e gatos na Venezuela

Durante o debate realizado pela TV Bandeirantes, na noite de domingo (16), o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou criticar a crise vivida pela Venezuela. o presidente afirmou que os venezuelanos comem cachorros e gatos para amenizar a fome causada pela ditadura do governo socialista:

“Lula, vai lá para Roraima ver o povo venezuelano fugindo para cá, homens e mulheres chegando pesando 15 quilos abaixo. Não chega nenhum cão ou gato com essas 600 pessoas, todo dia. Sabe por quê, Lula? Porque os animais foram comidos na Venezuela. Pobreza, miséria”, afirmou.

Alexandre de Moraes nomeia a si próprio para decidir sobre propaganda eleitoral

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, reforçou a equipe de ministros responsável pelas questões de propaganda na Corte. A novidade é que, numa atitude inédita, o ministro Moraes assinou portaria nomeando a si mesmo na distribuição desses casos, que avaliam pedidos dos presidenciáveis para derrubar vídeos no YouTube com conteúdos supostamente falsos. Essa decisão dá ao ministro Alexandre de Moraes mais controle e poder sobre os processos. Antes, o ministro apenas se manifestava quando esses casos eram levados para análise no plenário.

Governo do Estado joga venda da Corsan para depois da eleição

A pretexto de evitar a contaminação pelo debate eleitoral, o governo do Estado anunciou o adiamento da audiência pública sobre a privatização da Corsan, a Companhia Riograndense de Saneamento que ocorreria nesta terça-feira. A venda da Corsan, ao lado do Banrisul, tem sido um dos temas principais do debate eleitoral até aqui. A nova data anunciada pelo Palácio Piratini foi marcada para 1º de novembro, dois dias após a eleição do segundo turno. Segundo nota do Palácio Piratini, “passada a eleição, a audiência e as demais etapas serão retomadas com a transparência e o diálogo adotados até agora.”

Rodrigo Lorenzoni torna-se principal líder da direita na Assembleia gaúcha

As urnas trouxeram um número impressionante na lista de deputados estaduais eleitos no Rio Grande do Sul este ano: Rodrigo Lorenzoni, do PL, teve um crescimento de 407,20%. Foi o deputado que teve o maior crescimento eleitoral em relação a 2018, resultado dos 85,6 mil votos, obtidos. Esse dado faz de Rodrigo Lorenzoni, pela trajetória em defesa de bandeiras conservadoras e propostas para o desenvolvimento econômico, o principal líder da direita no legislativo gaúcho na próxima legislatura.

