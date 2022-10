Flávio Pereira Para a esquerda, prioridade agora é derrotar Onyx no RS

Por Flavio Pereira | 19 de outubro de 2022

Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), com o vice Ricardo Gomes, e o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni. (Foto: Reprodução/Facebook)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A esquerda bateu o martelo e decidiu que derrotar o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) na disputa ao governo do Rio Grande do Sul tornou-se prioridade. O fato de Onyx ser o principal aliado do presidente Jair Bolsonaro, ao lado do ex-ministro da Infraestrutura Tarcisio de Freitas, que disputa o governo de São Paulo, fazem do candidato do PL ao governo gaúcho o principal alvo da esquerda. Isso justifica os apoios de Manuela D’Avila, do PCdoB, de Edegar Pretto, Tarso Genro e outras lideranças do PT ao tucano Eduardo Leite, que está coligado com o MDB na disputa ao Piratini. Ontem, o ex-deputado e ex-prefeito de Pelotas, também Fernando Marroni (PT) abriu seu apoio a Eduardo Leite.

Onyx reforçará roteiros com Sebastião Melo

Como contraponto, Onyx Lorenzoni vai intensificar roteiros em Porto Alegre, com o prefeito Sebastião Melo (MDB), que lidera grupo dentro do seu partido apóia Onyx e Jair Bolsonaro, e diverge do apoio a Eduardo Leite (PSDB) e Gabriel Souza (MDB).

Busca de apoio do PP

Ontem,o ex-governador Eduardo Leite promoveu um encontro com lideranças do Partido Progressista no seu comitê central em Porto Alegre, para buscar apoios de dissidentes, à frente que une PCdoB, PT, MDB e PDT contra Onyx Lorenzoni (PL). Otomar Vivian, atual diretor do BRDE, os deputados estaduais Frederico Antunes, que foi líder do governo de Eduardo Leite, Silvana Covati, ex-secretária da Agricultura, e o deputado federal Covatti Filho, que também foi secretário da Agricultura, abriram dissidência ao apoio formal decidido pelo PP para Onyx e Jair Bolsonaro.

Chapa Eduardo Leite/Gabriel Souza poderá abrir hoje apoio a Lula

A vinda de Lula hoje ao Rio Grande do Sul poderá acelerar uma definição de Eduardo Leite no apoio ao candidato do PT à presidência. É esperado para hoje um gesto de apoio da chapa Eduardo Leite/Gabriel Souza, do PSDB e MDB, em apoio a Lula. Como o ex-governador gaúcho é anti-Bolsonaro, a sua neutralidade significaria votar em Lula ou em branco. Edegar Pretto, candidato do PT que quase derrotou Eduardo Leite para chegar ao segundo turno, confirmou na sua conta no Twitter, que “a nossa resolução é ‘nenhum voto ao Onyx’. Leite me telefonou, uma ligação gentil, onde falamos sobre uma contrapartida política. Se ele precisa do nosso apoio, nós também com Lula”.

Lula não vai ao debate do SBT

Após o massacre no debate de domingo na Band TV, Lula, aconselhado por sua assessoria, desistiu de participar do debate agendado pelo SBT para sexta-feira. O debate tem a coordenação do SBT, com o Estadão, CNN, Veja, portal Terra e rádio Nova Brasil. O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença, e sua assessoria solicitou ao SBT que, caso Lula confirme a desistência, o debate seja substituído por uma sabatina.

Ex-colunista da Folha, sugere a morte de Jair Bolsonaro e de seus familiares

Ainda circula nas redes sociais, o vídeo no qual o ex-colunista do jornal Folha de S.Paulo e do site Metrópoles, o blogueiro Anderson França deseja a morte do presidente Jair Bolsonaro e da família do chefe do Executivo a tiros.

Objetivamente, o ex-colunista da Folha de S. Paulo afirma que “eu ia ficar feliz com o dia em que a gente matasse Bolsonaro, seus quatro filhos e sua esposa. E a gente pegasse o monte de armas que ele ajudou a vender e matasse Bolsonaro em um paredão. Com tanto tiro, ele viraria só caldo. Matar Bolsonaro seria o único caminho da minha felicidade.”

Tarantini corrige Bolsonaro: pobreza na Argentina é ainda maior

O craque argentino Alberto Tarantini, ex-Boca Junior e River, campeão mundial em 1978, corrigiu ao presidente Jair Bolsonaro por este ter afirmado no debate da Band, que o esquerdista “Fernandez levou a população argentina a cair 40% na linha de pobreza”.

O que Tarantini publicou na sua conta pessoal do Twitter:

“Jair Bolsonaro atacó a Lula da Silva con una nueva referencia negativa sobre Argentina En un tenso debate, el actual mandatario mencionó que ‘Alberto Fernández tiene 40% del pueblo en la línea de la pobreza’. Te voy a corregir Bolsonaro, es del 60% la pobreza.”

