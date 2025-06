Colunistas Eduardo Leite anuncia gabinetes regionais da crise e diz que dragagem dos rios está sendo feita

Por Flavio Pereira | 28 de junho de 2025

Governo do Estado se reuniu com mais de 180 prefeitos e representantes municipais para alinhar estratégias de prevenção e resposta às chuvas. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

O governador Eduardo Leite vai acompanhar, neste sábado, os trabalhos de mobilização nos gabinetes de regionais de crise instalados em Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado. Os gabinetes foram anunciados ontem e organizados para garantir prevenção e resposta ágil aos efeitos das chuvas intensas previstas para o final de semana.

Ontem, o governador confirmou que o trabalho de dragagem dos rios já começou:

“Com investimento de R$ 68 milhões do Governo do Estado, cinco dragas já operam nos canais de Leitão e Pedras Brancas, em Porto Alegre. Mais de 1,6 milhão de m³ de sedimentos foram removidos para garantir a navegabilidade e reforçar a resiliência das hidrovias. A ação faz parte do Plano Rio Grande, que investirá R$ 731 milhões na recuperação de canais após as enchentes de 2024.

E vem mais por aí: novas dragas entram em operação nos próximos dias”.

Fiergs, Fecomércio e Farsul cobram o desassoreamento dos rios

Ontem, o governador recebeu das três principais federações empresariais do Estado, Fiergs, Farsul e Fecomércio, um documento manifestando preocupação com a necessidade de desassoreamento urgente dos rios. Assinado pelos presidentes Claudio Bier (Fiergs), Luiz Carlos Bohn (Fecomércio-RS) e Gedeão Pereira (Farsul),o manifesto destaca que “reparar a capacidade dos rios de cumprir sua função mais básica — transportar água — é urgente. É também estratégico: a economia do Rio Grande do Sul precisa de rios navegáveis, rios vivos, rios desobstruídos.”

PSOL pede que STF derrube decisão do Congresso que suspendeu aumento do IOF

O PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) protocolou ontem (27) uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) que questiona a aprovação do PDL (Projeto de Decreto Legislativo) nº 176 de 2025, que revogou os decretos do governo que elevava o IOF (Imposto de Operações Financeiras).

O PSOL acabou com essa iniciativa, preservando o governo Lula e o PT. Na Câmara, o PDL suspendendo o aumento do IOF, foi aprovado, por 383 votos a 98. No Senado, dos 81 senadores, apenas o Partido dos Trabalhadores (PT) e o líder do Partido Democrático Trabalhista (PDT), senador Weverton Rocha, foram contrários à medida. No STF, o relator do pedido do PSOL, será o ministro Gilmar Mendes.

Deputados, prefeitos e representantes do Vale do Taquari rejeitam Concessão de rodovias do Bloco 2

Um encontro ontem na Federasul reuniu sete deputados, três prefeitos, vereadores e representantes de entidades do Vale do Taquari para debater a concessão do bloco 2 de rodovias estaduais. A conclusão do encontro, é que o projeto de concessão é muito ruim. Existem ainda outros detalhes que preocupam: o governo quer usar R$ 1,5 bilhão sacados do fundo de Reconstrução (Funrigs) e pede isenção do ISS pelos municípios para que seja cobrada uma tarifa de 18 centavos por quilometro, considerada muito cara.

CPERS vai ao governador pedir aumento salarial

Em um dia em que todas as atenções estavam focadas em medidas para enfrentar as dificuldades climáticas, a presidente do CPERS Rosane Zan e integrantes da direção do sindicato foram ao Palácio Piratini reivindicar aumento no salário dos professores. O governador Eduardo Leite anunciou o início do processo de promoções de professores, o chamamento de mais aprovados no concurso realizado em 2023 e a realização de um novo concurso público para professores, com seis mil vagas.

Conselheiro do Tribunal de Contas suspende pregão para obras contra as cheias em Eldorado do Sul

Um canetaço do conselheiro Estilac Xavier, do Tribunal de Contas do Estado, suspendeu ontem o pregão realizado pelo governo do Estado para escolher a empresa que fará a atualização do projeto do sistema de contenção de cheias de Eldorado do Sul. O governo fez a opção de escolher o menor preço para agilizar o processo. O conselheiro diverge, e entende que deve ser adotado o modelo de concorrência que combina preço e qualificação técnica. O governo do Estado o governo vai tentar rever a decisão liminar do conselheiro ou recorrer à Câmara do TCE composta por três conselheiros.

Associação dos Delegados Federais reage à Intelis, e defende presença na Abin

Nota da ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal) manifesta repúdio contra as manifestações da Intelis (União dos Profissionais de Inteligência de Estado), que tenta barrar a presença de delegados da Polícia Federal em cargos estratégicos na Abin (Agência Brasileira de Inteligência). A associação reagiu à decisão da Intelis de entrar com uma ação judicial para afastar o diretor-geral da agência, Luiz Fernando Corrêa — delegado federal aposentado e mantido no cargo pelo presidente Lula.

Qual o custo para transportar diariamente 300 pacientes do litoral Norte até Porto Alegre?

Um dado impressionante foi trazido a esta coluna por atento leitor, empreendedor de destaque no litoral Norte do Rio Grande do Sul:

“Enquanto o Litoral Norte do RS se consolida como uma das regiões que mais crescem no estado, com avanços em infraestrutura, educação e mercado imobiliário, um gargalo persiste: a ausência de atendimento de alta complexidade em saúde.

Hoje, mais de 300 pacientes de cidades como Capão da Canoa, Xangri-lá e Torres precisam se deslocar diariamente até Porto Alegre para realizar exames, consultas e tratamentos.

Só com combustível e pedágios, a estimativa é de que as prefeituras poderiam economizar mais de 90% com um hospital regional estruturado. A demanda por um centro de alta complexidade no litoral cresce junto com a população — que, em algumas cidades, aumentou mais de 50%, segundo o IBGE.

Enquanto Porto Alegre colapsa com emergências superlotadas, falta um olhar estratégico para regionalizar a saúde no estado. O impacto financeiro é imenso. Mas a conta, neste caso, já deixou de ser técnica: é social, econômica e, sobretudo, humana. O litoral Norte necessita de mais investimentos na área da saúde e do apoio de grandes hospitais do país”.

