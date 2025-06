Colunistas Fabiano Dallazen destaca eficiência do modelo de parceria dos investimentos do setor privado com o poder público

Por Flavio Pereira | 29 de junho de 2025

O diretor de Relações Institucionais da Aegea Fabiano Dallazen, destacou os expressivos avanços da Corsan, após a privatização.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O diretor de Relações Institucionais da Aegea Fabiano Dallazen, destacou os expressivos avanços da Corsan, após a privatização e controle pela Aegea. Foi durante o Fórum de Competitividade do RS, realizado em Passo Fundo, com a participação do governador Eduardo Leite, secretários de Estado, prefeitos e empresários.

Dallazen destacou que, inclusive na Região Norte do Estado, essa transformação promovida pela Corsan já mostra resultados concretos.

Passo Fundo, por exemplo, deve encerrar 2025 próximo a 60% de cobertura de esgoto – um patamar que supera a média nacional e do Rio Grande do Sul –, demonstrando a eficiência do modelo de parceria dos investimentos do setor privados com o poder público, destacou Dallazen.

Esse volume de investimento e eficiência de atuação garantirá a universalização dentro do prazo do Marco Legal do Saneamento. Sem contar os ganhos operacionais e tecnológicos que elevam a qualidade dos serviços e consequentemente a qualidade de vida, a sustentabilidade e a competitividade.

– O frequente diálogo com especialistas, empresários, gestores públicos e acadêmicos reforçou que a união entre setor privado, poder público e sociedade é indispensável para acelerar essa mudança, afirmou Fabiano Dallazen.

