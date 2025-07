Colunistas Alceu Moreira diz que “Lula não vai perder em 2026 porque não será candidato: o Brasil está sem bússola”

Por Flavio Pereira | 1 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Alceu Moreira aponta várias razões para a queda da popularidade e a inviabilidade eleitoral de Lula. (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Alceu Moreira (MDB) afirma que não acredita que o presidente Lula seja candidato em 2026. Para o deputado, “o pensamento do Lula continua o mesmo de três décadas atrás. Em todos os lugares tem um escândalo do governo. Como alguém apresenta um projeto de arcabouço fiscal indicando superávit e 60 dias depois tem um rombo de 85 bilhões de reais?”.

Para Alceu Moreira, existem várias razões para a queda da popularidade e a inviabilidade eleitoral de Lula:

“Com taxa Selic de 15% não tem condição de nenhum empresário fazer qualquer negócio de longo prazo. Esse é um país sem bussola. Não há nada proposto para o segundo semestre que não seja aumento de imposto”, afirma Alceu.

Covatti Filho se apresenta como pré-candidato do PP ao Piratini

O deputado federal Covatti Filho, presidente licenciado do PP gaúcho, anunciou ontem à Comissão Eleitoral do partido a sua pré-candidatura ao Governo do Estado em 2026. Após conversar com o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), Covatti confirmou ontem a pré-candidatura que resolve dois problemas: acalma as bases do partido e dá tempo para o PP avaliar o cenário e costurar melhor uma aliança com Gabriel Souza (MDB) ou Luciano Zucco (PL), indicando o vice para a eleição do Piratini em 2026.

Deputado pede esclarecimentos sobre uso de jatinho da FAB por Janja para consulta ao ginecologista

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) encaminhou requerimento à Procuradoria-Geral da República para que investigue o uso, pela primeira-dama Janja, de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir a uma consulta em um ginecologista. No mesmo voo de Janja, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e a esposa do magistrado, a advogada Viviane Barci, também estavam a bordo.

Todos viajaram de carona com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autor da requisição do voo. A aeronave decolou de Brasília às 9h15 do dia 13 de junho e pousou no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, às 10h50, com 12 passageiros abordo. A informação é do portal Metrópoles.

Qual será o destino desse requerimento do deputado Kim Kataguiri?

Precatório pago na hora, mas com desconto de 40%

Os credores de precatórios do governo do Estado (ordens de pagamento emitidas pelo Judiciário) que tiverem pressa em receber, poderão obter imediatamente seus créditos desde que aceitem abrir mão de 40% do valor a que têm direito. Até amanhã (2), a Secretaria da Fazenda publica o edital de abertura do prazo de 30 dias para adesão. De acordo com a secretária da Fazenda, Pricilla Santana, o aporte par essa operação é de R$ 800 milhões. As dívidas do Estado com precatórios ultrapassam os R$ 17 bilhões.

Mario Kozel Filho: vítima do terrorismo

O fato foi lembrado pelo vereador coronel Ustra (PL):

“Na madrugada de 26 de junho de 1968, o Soldado Mário Kozel Filho tombou no cumprimento do dever ao se aproximar de um carro-bomba, sem motorista, lançado contra o QG do II Exército pelo grupo terrorista de Dilma Rousseff, a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR).

A família nunca recebeu indenização. E a Comissão da Verdade jamais buscou identificar os responsáveis pelo atentado.

Mário foi o primeiro dos oito assassinados pela VPR nos tempos de Dilma, e ainda haveria mais cinco pela VAR-Palmares e três pelo Colina, os outros dois grupos que ela integrou”, relembra Ustra.

“The Economist”: Lula perdeu influência no exterior e está cada vez menos popular no Brasil

De acordo com a reportagem da revista inglesa The Economist, uma das mais acreditadas no mundo, Lula tem adotado uma postura “cada vez mais hostil ao Ocidente”, ao se distanciar das posições defendidas pelos Estados Unidos e por grande parte dos países ocidentais, ao mesmo tempo em que se aproxima de nações como China e Irã. Segundo a revista, esse posicionamento do Itamaraty colocou o Brasil em “desacordo com todas as outras democracias ocidentais, que ou apoiaram os ataques, ou apenas expressaram preocupação”.

A reportagem aponta que esse cenário tende a se agravar, já que a aproximação entre Brasil e Irã deve se tornar ainda mais evidente durante a Cúpula dos Brics (grupo que reúne 11 países emergentes), marcada para a próxima semana no Rio de Janeiro.

Encruzilhada do Sul cria alternativa de crédito para produtores rurais

Principal programa de apoio local de Encruzilhada do Sul, o Banco do Povo passa, a partir de agora, a oferecer microcrédito para pequenos produtores rurais.

Reconhecido por oferecer microcrédito com juros baixos a pequenos empreendedores, autônomos e cooperativas, o programa disponibilizou mais de R$ 2,3 milhões desde a sua criação, em 2022. Em 2025, já foram liberados R$ 80 mil para negócios que vão do comércio à agricultura.

Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/alceu-moreira-lula-nao-vai-perder-em-2026-porque-nao-sera-candidato-o-brasil-esta-sem-bussola/

Alceu Moreira diz que “Lula não vai perder em 2026 porque não será candidato: o Brasil está sem bússola”

2025-07-01