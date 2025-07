Bruno Laux Comissão de Agricultura da Câmara ouve Marina Silva sobre queimadas e desmatamento na Amazônia

Por Bruno Laux | 1 de julho de 2025

Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Amazônia em pauta

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vai à Comissão de Agricultura da Câmara nesta -feira para uma oitiva sobre o aumento das queimadas e do desmatamento na Amazônia. Convocada pelo colegiado, a chefe ministerial também será ouvida sobre o impacto ambiental da realização da COP-30, em Belém (PA) e sobre o apoio ao acampamento Terra Livre, realizado em abril.

Desinformação nas eleições

Em preparação para 2026, a ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE, criou um grupo de trabalho para propor medidas destinadas ao aprimoramento do combate à desinformação sobre o processo eleitoral. Os trabalhos da comissão servirão de subsídio para formular as resoluções para as próximas eleições gerais.

Candidatura forasteira

Além de enfrentar resistência entre parte do empresariado catarinense, a possível candidatura de Carlos Bolsonaro (PL-RJ) ao Senado por Santa Catarina em 2026 também é vista com maus olhos por uma ala do PL no estado. Representantes da legenda avaliam que a apresentação de um nome externo pode colocar votos em risco e avaliam a candidatura da deputada Caroline de Toni (PL-SC) como mais competitiva para o pleito.

Compromissos conflitantes

Um conflito de agendas do PL impediu a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro de participar do ato organizado pelo meio bolsonarista no (29), na Avenida Paulista. A esposa de Jair Bolsonaro viajou a Roraima na data do ato para um evento do PL Mulher, que não poderia a data alterada.

Redução de veneno

O presidente Lula assinou nesta -feira o decreto que cria o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Chamada de “Pronara”, a iniciativa reunirá ferramentas de pesquisa, informação, monitoramento de resíduos, além de assistência técnica e extensão rural e bioinsumos, visando a diminuição de defensivos tóxicos e a ampliação da produção sustentável de alimentos saudáveis.

Produtos Halal

Na esteira do aumento da demanda de produtos e serviços “Halal” no Brasil, o deputado Padovani (União-PR) apresentou um projeto para regulamentar a comercialização de itens do gênero, que seguem os preceitos da lei islâmica. A regulação prevê a obrigatoriedade da certificação dos produtos com selo identificador, de modo a garantir o atendimento de todos os critérios estabelecidos pela religião.

Conselho de Ética

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), agendou para esta ça-feira a instalação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. O colegiado, composto por 21 membros titulares e igual número de suplentes, é destinado à aplicação de penalidades em casos de descumprimento do decoro parlamentar pelos deputados.

Restrição para torcidas

O Senado está analisando o projeto da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) que prevê a suspensão do CNPJ de torcidas organizadas que estiverem impedidas de assistir a jogos devido a atos violentos. A parlamentar propõe que, com a restrição, as entidades sejam impedidas de formalizar contratos ou de receber verbas ou doações.

Telemarketing consentido

Tramita na Câmara o projeto do deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB) que inclui na Lei Geral de Telecomunicações o direito de o usuário não receber chamadas indevidas de telemarketing. O parlamentar também propõe considerar como uso indevido de serviço de telecomunicações o disparo massivo de chamadas em volume superior à capacidade humana de atendimento e comunicação.

MEI RS Calamidades

A Secretaria Estadual de Trabalho decidiu prorrogar para o dia o fim do prazo para as inscrições do MEI RS Calamidades 2. A iniciativa conta com até R$127 milhões oriundos do PIX SOS RS e do Fundo do Plano Rio Grande, destinados a auxiliar microempreendedores individuais impactados pelas enchentes de 2024.

Livre da influenza

Diante do encerramento do foco de influenza aviária em aves comerciais no município de Montenegro, o governo gaúcho publicou nesta -feira a revogação do decreto que havia declarado estado de emergência em saúde animal para o controle da doença no RS. No último dia 26, a Organização Mundial da Saúde já havia reconhecido que o Brasil estava livre da condição.

Arborização da Capital

A empresa Progaia Engenharia e Meio Ambiente, vencedora da licitação para contratação de empresa especializada na implantação de arborização em logradouros públicos, realizará o plantio de 3,5 mil novas mudas em Porto Alegre. O processo, com investimento de R$2,1 milhões, á início pela Zona Sul da Capital, com o objetivo de ampliar e conservar a cobertura vegetal da cidade.

Vereador empossado

O Legislativo de Porto Alegre empossou nesta -feira o suplente Dani Morethson (PSDB) como vereador da Capital. O parlamentar tucano assume o posto do correligionário Moisés Barboza, que está de licença da Casa.

Integração de secretariados

Entre e -feira, a Famurs promove no auditório do TCE o 24º Encontro de Secretários e Dirigentes Municipais de Meio Ambiente e o 32º Seminário de Secretários Municipais de Agricultura. O evento integrará painéis sobre temas como irrigação, gestão florestal, licenciamento ambiental, regularização de poços, políticas de fomento no setor agropecuário e a renegociação das dívidas dos produtores rurais.

Matéria obrigatória

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram nesta -feira o projeto que define matérias obrigatórias aos conteúdos do curso de qualificação, aperfeiçoamento e reciclagem para conselheiros tutelares e suplentes diplomados. De autoria da vereadora Natasha Ferreira (PT), a medida inclui temas relacionados a direitos humanos, diversidade e inclusão na grade da capacitação.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

