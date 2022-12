Acontece Rio Grande do Sul tem mais um motivo para gostar de chimia

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bom Princípio Alimentos comemora a Lei que institui 31 de agosto como o Dia Estadual da Chimia. (Foto: MKT BPA) Foto: MKT BPA Bom Princípio Alimentos comemora a Lei que institui 31 de agosto como o Dia Estadual da Chimia. (Foto: MKT BPA) Foto: MKT BPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agora é oficial. O calendário, a partir de 2023, ganha uma nova e importante data com a instituição do Dia da Chimia no Rio Grande do Sul, que será comemorado em 31 de agosto. A data celebra não somente os produtores de fruta, mas toda a cadeia em torno desse produto que é um dos líderes de vendas das gôndolas gaúchas. O projeto de lei 15.899, no artigo 82, inciso IV da Constituição do Estado, foi sancionado pelo Governador do Estado, Sr. Ranolfo Vieira Júnior, no último dia 02 de dezembro, com lei de autoria da deputada Patrícia Alba.

O movimento começou tendo uma forte liderança em Tupandi. Há dois anos, a Bom Princípio Alimentos, que tem sua matriz no município, vem trabalhando em prol da valorização da chimia e de toda a cadeia produtiva. Tendo na linha de frente, a atuação e a parceria com os produtores de frutas. Desse diálogo com o poder legislativo, surgiu a criação da data. “A Chimia tem origem alemã, mas se une a várias outras culturas, que dão os traços do nosso Rio Grande. É um produto que tem um legado histórico e simbólico. Presença marcante na mesa do RS. Em cada doce toda a pujança da fruticultura. Além do valor nutricional, a Chimia também resgata memórias afetivas e a tradição da nossa gente. Estamos extremamente felizes por termos uma data no calendário de nosso Estado onde possamos celebrar esse produto”, adianta Alexandre Ledur, presidente da Bom Princípio Alimentos.

Só em Tupandi, a produção da chimia contribui diretamente no desenvolvimento socioeconômico e cultural de nosso Estado, gerando emprego e renda no campo e na cidade, para mais 1,8 mil famílias. Com pés no Rio Grande do Sul, e olhar no mundo, a chimia ganhou consumidores no Brasil e fama mundo afora, pela sua versatilidade na gastronomia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece