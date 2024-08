Rio Grande do Sul RS mantém primeiro lugar em eficiência da máquina pública e avança em cinco indicadores do ranking de competitividade dos Estados

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

No ranking geral, o Rio Grande do Sul continua sendo o quinto Estado mais competitivo do Brasil. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul manteve o primeiro lugar em eficiência da máquina pública e avançou em outros cinco dos dez pilares no Ranking de Competitividade dos Estados de 2024, divulgado nessa quarta-feira (21) em Brasília. Desenvolvido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), o levantamento avalia as 27 unidades da Federação.

Neste ano, o Estado, que já vinha alcançando excelentes classificações, melhorou seu desempenho nas seguintes áreas: segurança pública, infraestrutura, capital humano, solidez fiscal e potencial de mercado. Na segurança pública, passou de quinto para terceiro colocado. Além disso, subiu cinco posições em infraestrutura e duas em capital humano, solidez fiscal e potencial de mercado.

No ranking geral, o Rio Grande do Sul continua sendo o quinto Estado mais competitivo do Brasil. Esse status, conquistado em 2023 e repetido no ano passado, é a melhor marca do Estado na pesquisa desde 2018. O Estado também garantiu a mesma colocação de 2023 em outros dois pilares: sustentabilidade social (4º) e educação (6º).

Fundado nos anos 2000, o CLP se apresenta como “organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil, para um estado democrático de direito mais eficiente no uso de seus recursos e com respeito à coisa pública”. Os detalhes do estudo podem ser conferidos no site clp.org.br

Com a palavra…

“O Ranking de Competitividade dos Estados é uma poderosa ferramenta para balizar as ações dos governos estaduais e apoiar a elaboração de políticas baseadas em evidências. A competitividade de um Estado está diretamente ligada à capacidade de ação dos seus líderes públicos”, ressaltou o diretor-executivo do CLP, Tadeu Barros, no relatório do levantamento.

Em evento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, o governador Eduardo Leite participou do lançamento do ranking. Ele enumerou alguns fatores avalia como decisivos para o desempenho na pesquisa:

“O Rio Grande do Sul tem evoluído no ranking graças a um amplo processo de reforma estrutural da máquina pública, que hoje nos permite investir de forma muito expressiva em áreas essenciais. Foi a partir desse conjunto de reformas que conseguimos ampliar o investimento em segurança pública e infraestrutura, por exemplo, áreas em que estamos avançando rapidamente nos últimos anos”.

Por fim, acrescentou: “Conseguimos estancar a perda de efetivo das forças de segurança e reduzimos os indicadores de criminalidade. Voltamos a investir na malha rodoviária, e os resultados estão sendo colhidos agora. Quem cuida das contas, cuida das pessoas”.

(Marcello Campos)

