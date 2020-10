Rio Grande do Sul RS tem 14 das 21 regiões Covid com taxa de óbito abaixo da média estadual

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O estudo traz novos comparativos do último semestre entre as taxas médias do Brasil, do Estado e das 21 regiões. Foto: Divulgação/SES O estudo traz novos comparativos do último semestre entre as taxas médias do Brasil, do Estado e das 21 regiões. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com pequenas mudanças no ranking interno em termos de taxa de óbito por Covid-19 para cada grupo de 100 mil habitantes, o Rio Grande do Sul segue com uma ampla maioria das regiões com números alentadores. A média móvel dos últimos sete dias, com dados contabilizados até a quinta-feira (1°0), coloca 14 das 21 regiões com taxas inferiores ao número médio apurado para todo o Estado (0,34).

No mais recente levantamento do Comitê de Dados do governo para o enfrentamento da pandemia, o destaque ficou com as regiões de Erechim (média móvel nos últimos sete dias de 0,06), Cachoeira do Sul (0,07), Santa Cruz do Sul (0,08) e de Uruguaiana (0,09). A média do Brasil permaneceu em 0,33.

“Quando uma região apresenta taxa inferior a 0,10 significa que está numa situação comparável, neste momento, aos países com maior êxito no enfrentamento à pandemia. É o exemplo da Nova Zelândia, que registra um óbito para cada milhão de habitantes”, informa a coordenadora do Comitê, Leany Lemos.

Na semana anterior, eram 13 regiões com média inferior ao número estadual. A região de Pelotas conseguiu reduzir a média móvel de 0,55 para 0,28 na última semana.

Leany Lemos salienta que o cenário atual mostra que o RS vem conseguindo estabilizar e melhorar diversos indicadores que monitoram a Covid-19, porém é preciso que a população siga vigilante.

“Na medida que novas atividades estão sendo retomadas, precisamos seguir firmes nos cuidados para evitar novos contágios sob risco de perder tudo que conseguimos com tanto esforço”, alerta.

O estudo traz novos comparativos do último semestre entre as taxas médias do Brasil, do Estado e das 21 regiões.

Pelo monitoramento, das sete piores médias registradas, em seis regiões houve agravamento da situação de uma semana para outra: Porto Alegre (0,59), Cruz Alta (0,57), Novo Hamburgo (0,46), Santa Maria (0,46) e Ijuí (0,37). A região de Guaíba apresentou avanços, mas segue com média móvel (0,34) ligeiramente acima do número estadual.

Com uma das menores taxas de óbito por Covid-19 do país para cada grupo de 100 mil habitantes desde o início da pandemia, o RS registrou até esta quinta-feira (1°/10) 4.815 mortes pela doença. A taxa por 100 mil habitantes está em 42,32 desde o início da pandemia, média que no Brasil está em 68,8. O percentual de pacientes recuperados chega a 93% (183.923 pessoas).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul