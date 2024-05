Rio Grande do Sul RS tem previsão de chuva forte e queda de temperaturas até sábado

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Ventos fortes devem intensificar a sensação térmica de frio. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão deve causar novos episódios de chuva forte e com ventos e trovoadas na maior parte do Rio Grande do Sul entre esta quinta-feira (23) e o sábado. Conforme a Metsul Meteorologia, serão registrados altos volumes em curtos períodos, com até 100 milímetros em 24 horas. Também está prevista uma queda acentuada nas temperaturas a partir de sexta.

Na sexta (24), o centro de baixa pressão estará na costa, onde se aprofundará. A circulação de umidade manterá a chuva, garoa e vento na maior parte do Estado. Não estão descartadas rajadas de vento com até 80 km/h em alguns momentos nas regiões Sul e Leste do mapa gaúcho, em especial nas lagoas e na costa. Há risco de queda de árvores e cortes isolados de energia.

Uma massa de ar polar avança da Argentina e do Uruguai em direção ao Rio Grande do Sul nesta sexta, causando queda acentuada das temperaturas – o frio deve ser intenso no final do dia. Com o vento, a sensação térmica vai ser menor.

O tempo tender a melhorar com predomínio do sol mas noites geladas no fim de semana, quando se espera a formação de geada em muitos municípios durante as madrugadas. Só que essa trégua na instabilidade pluviométrica deve durar pouco: voltará a chover no Estado entre a segunda e a terça da semana que vem.

Como foi a quarta-feira

O Rio Grande do Sul experimentou uma quarta-feira (22) de chuva no Oeste e no Sul por uma frente fria enquanto na Metade Norte o sol predominou com temperatura muito acima do normal desta época do ano pela influência da grande massa de ar quente que cobre o Brasil.

No Sul do Estado, a chuva acumulada entre terça e o fim da tarde de hoje atingia 67 milímetros em Jaguarão, 53 mm em Canguçu e 45 mm em Bagé. Uma imagem de satélite veiculada no site metsul.com mostrava nuvens muito carregadas no Oeste e no Sul.

No começo da noite, Pelotas – já em estado de calamidade pública pela enchente da Lagoa dos Patos – foi atingida por temporal com raios e queda de granizo.

O dia foi ensolarado e com temperatura máxima de 32,5ºC à tarde em Campo Bom. Nos últimos dez anos, a temperatura somente havia superado 30ºC na cidade no terço final de maio em 2015, 2022 e no ano passado.

Em Porto Alegre, a temperatura não subiu tanto. O termômetro da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no bairro Jardim Botânico apontava 28,4ºC no meio da tarde.

(Marcello Campos)

