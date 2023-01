Política Rui Costa contraria promessa de Lula e não descarta hipótese de o presidente tentar a reeleição

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Ministro da Casa Civil evita manter compromisso assumido durante a campanha eleitoral. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, não descartou a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concorrer à reeleição em 2026. “Se Lula continuar com a energia e o tesão de 20 anos, quem sabe ele faça um novo mandato”, disse. A declaração foi dada na última segunda-feira (2), durante entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura.

A afirmação, entretanto, contraria declarações anteriores de Lula. Durante a campanha eleitoral, o petista descartou, por diversas vezes, a possibilidade de tentar se reeleger caso vencesse as eleições.

“Politicamente não é prudente dizer, mas todo mundo sabe que eu tenho quatro anos para fazer isso. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer reeleição. Todo mundo sabe”, disse, diante de intelectuais ligados ao PSDB e ao lado de Geraldo Alckmin (PSB) em setembro.

Costa evitou responder se, ao descartar a reeleição, Lula estaria implantando dentro do seu governo uma competição “amigável” entre os ministros, em busca por destaque e aprovação para suceder o petista. O ministro ainda afirmou que não é o momento de pensar em reeleição, mas, sim, de executar os planos de ação do governo.

Previdência

Costa afirmou nessa quarta-feira (4) que “não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada” em relação a mudanças nas regras de aposentadorias e pensões.

A fala de Costa, que disse ter o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai na contramão do que o novo ministro da Previdência, Carlos Lupi, declarou na terça (3).

Ao assumir o ministério, Lupi afirmou que deseja discutir a “antirreforma” da Previdência, em referência às regras aprovadas em 2019 no primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Quero formar comissão quadripartite […] com uma representação dos sindicatos patronais, com sindicatos dos empregados, com sindicatos dos aposentados e com governo. Nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma da Previdência, discutir com números e com profundidade”, declarou Lupi.

Questionado nessa quarta sobre o tema, Costa afirmou que a decisão de discutir ou não mudanças na reforma será de Lula e que o tema passará pela Casa Civil.

“Não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada neste momento para a revisão de reforma, seja previdenciária ou outra. Neste momento, não tem nada sendo elaborado. Neste momento, não há nenhuma proposta de reforma da Previdência ou coisa semelhante”, disse Costa.

O ministro da Casa Civil deu a declaração após a posse do vice-presidente Geraldo Alckmin como titular do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

