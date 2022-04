Mundo Rússia afirma que realizou mais de 1,2 mil ataques na Ucrânia somente na madrugada desta terça

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

A maioria desses ataques ocorreu no Leste da Ucrânia Foto: Reprodução A maioria desses ataques ocorreu no Leste da Ucrânia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As tropas russas realizaram 1,26 mil ataques em solo ucraniano somente na madrugada desta terça-feira (19), afirmou o Ministério da Defesa da Rússia. O número é o quádruplo das ofensivas registradas na segunda-feira (18) pelo governo russo.

A maioria desses ataques ocorreu no Leste da Ucrânia, onde Moscou tenta tomar cidades, entre elas Kreminna. O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, alegou que todos os bombardeios foram realizados em alvos militares ucranianos, mas Kiev acusas as tropas russas de atacarem deliberadamente locais com civis.

Não foram divulgadas informações sobre vítimas. O aumento da ofensiva é reflexo de uma nova fase da guerra, na qual Moscou tenta tomar o controle total de Mariupol e da região do Donbass.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o país está em um novo momento da invasão, chamada por Moscou de “operação especial”.

“Mais uma etapa dessa operação [no Leste da Ucrânia] está começando e tenho certeza que este será um momento muito importante de toda esta operação especial”, afirmou Lavrov.

