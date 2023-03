Geral Rússia ataca cidade natal do presidente da Ucrânia com “drones kamikazes”

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Cidade natal de Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih fica em uma região industrial de língua russa no Sudeste ucraniano. (Foto: Reprodução)

A cidade natal do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi atacada por cinco drones kamikazes na madrugada desta sexta-feira (24). Kryvyi Rih fica em uma região industrial de língua russa no Sudeste ucraniano, a 420 km da capital Kiev. A investida foi anunciada pelo chefe da administração militar do município, Oleksandr Yuriyovych Vilkul, em sua conta no Telegram. Segundo ele, os artefatos usados não deixaram vítimas.

Na rede social, Vilkul escreveu que “o inimigo lançou um ataque maciço contra Kryvyi Rih com drones kamikaze”. À frente da administração da cidade desde 2021, ele também comemorou o fracasso de parte dos armamentos. “Graças ao sistema de defesa aérea, um dos drones inimigos foi abatido”.

Desde o ano passado, a Rússia tem investido em drones iranianos do tipo Shahed-136. Os artefatos têm barulho similar ao de uma moto scooter. Os Shahed-136, que os russos chamam de Geran-2, são uma espécie de “kamikaze” – assim como os pilotos japoneses que usavam seus aviões em ataques suicidas na Segunda Guerra Mundial. Eles têm a capacidade de esperar ao redor do alvo até que recebam a instrução para mergulhar e explodirem no impacto.

Apesar da tecnologia, os exemplares não têm a mesma sofisticação dos equipamentos de alta tecnologia que os Estados Unidos e seus aliados europeus enviam há meses para ajudar Kiev. A revista americana de economia Forbes estima que os armamentos com fabricação no Irã custem US$ 20 mil cada um, ou pouco mais de R$ 105 mil.

Os drones iranianos têm alcance que supostamente pode chegar a até 2,4 mil km, o que permite atacar pontos além da linha de frente, como mostram os ataques recentes. Com 3,5 metros de comprimento, 2,5 de altura e asas triangulares, eles usam coordenadas em tempo real por GPS para maior precisão e podem carregar bombas de até 36 kg. Segundo o jornal The New York Times, o potencial é relativamente pequeno, mas com efeitos que podem ser catastróficos.

Reconstrução

A Ucrânia vai necessitar de 411 bilhões de dólares para sua reconstrução e recuperação econômica após mais de um ano de guerra provocada pela invasão russa, segundo uma estimativa publicada pelo Banco Mundial (BM), Organização das Nações Unidas (ONU), União Europeia (UE) e Kiev na quarta-feira (22).

Enquanto os combates continuam, essas organizações antecipam que são requeridos 14 bilhões de dólares imediatamente neste ano, para “investimentos críticos e prioritários” que permitam iniciar a reconstrução do país.

A soma total de 411 bilhões é mais do dobro do Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia em 2021, antes da guerra, segundo os dados do Banco Mundial. A avaliação anterior, feita no final de outubro, era de 350 bilhões de dólares necessários para a reconstrução.

“Agradecemos ao Banco Mundial pela sua análise que será uma ferramenta importante para nós e nossos sócios, quando foram lançados projetos de recuperação, (entre eles alguns) que já começaram”, apontou o primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmyhal. As informações são dos jornais O Globo e Valor Econômico.

