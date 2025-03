Mundo Rússia chama o presidente da França de “charlatão” e critica fala sobre armas nucleares

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

O governo da Rússia criticou na quinta-feira o discurso do presidente da França, Emmanuel Macron.

O governo da Rússia criticou na quinta-feira o discurso do presidente da França, Emmanuel Macron, que havia feito um alerta, no dia anterior, sobre a ameaça russa e a necessidade de fortalecer as defesas nucleares da Europa. Para o Kremlin, foi um discurso “desconectado da realidade”. “Macron faz todos os dias declarações que contradizem suas declarações anteriores. É um charlatão”, disse a portavoz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, que acrescentou que Macron terá de pedir desculpas aos franceses por induzi-los ao erro.

Na quarta-feira, o presidente francês alertou sobre o que chamou de “ameaça russa”, que afeta os países da Europa, e afirmou que a agressividade de Moscou parece não conhecer fronteiras, três anos após o início da ofensiva na Ucrânia. Macron também anunciou a intenção de “abrir o debate estratégico” sobre a proteção do continente com a ajuda do guarda-chuva nuclear francês. Tudo isso em um momento de aproximação entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o russo, Vladimir Putin, que provoca o temor da imposição de uma paz contrária aos interesses da Ucrânia e da segurança da Europa.

Macron vem pressionando para que a capacidade de armas nucleares da França seja considerada como uma defesa mais ampla para a região há meses. Em entrevista no ano passado, ele disse que a capacidade de dissuasão nuclear da França pode ser usada quando os interesses vitais do continente são ameaçados, acrescentando que há uma dimensão europeia para esses interesses.

Arsenal francês

Estima-se que a França tenha o quarto maior estoque de armas nucleares do mundo, de acordo com um relatório da Federação de Cientistas Americanos, com 290 ogivas em seu inventário. Rússia, EUA e China têm os três maiores estoques.

Ao mesmo tempo, a Alemanha, que não tem armas nucleares, anunciou esta semana que liberará centenas de bilhões de euros para investimentos em defesa e infraestrutura, em uma mudança importante nas políticas do país para o setor. O provável futuro chanceler alemão, Friedrich Merz, é favorável à ampliação do guarda-chuva nuclear de França e Reino Unido para incluir a Alemanha. (Estadão Conteúdo)

2025-03-07