Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Imunizante Sputnik V ainda está em fase de testes Foto: Reprodução Imunizante Sputnik V ainda está em fase de testes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo da Rússia anunciou, nesta segunda-feira (30), que começou a vacinar a população com a Sputnik V, que foi registrada no país em setembro, antes de os ensaios clínicos terem sido concluídos.

O país entregou o primeiro lote do imunizante ao Hospital Central de Domodedovo, perto de Moscou. A instituição de saúde informou que a imunização começou na semana passada.

O site do hospital diz que as pessoas interessadas em se vacinar devem se registrar em uma plataforma do governo com antecedência. Outro pré-requisito é apresentar um teste de Covid-19 atestando que não houve contágio pelo novo coronavírus e documentos de identificação.

Segundo o governo russo, os resultados dos testes provisórios mostram que a vacina Sputnik V tem 92% de eficácia na proteção contra a Covid-19.

Os casos de Covid-19 na Rússia vêm crescendo de forma expressiva desde setembro. O país já soma 2,29 milhões de infectados e 39,89 mil vítimas fatais desde o início da pandemia.

