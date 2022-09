Mundo Rússia deixará de emitir passaportes a reservistas

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Informação foi divulgada no momento em que milhares de pessoas tentam fugir do país antes de serem mandadas para os combates Foto: Divulgação/Kremlin Informação foi divulgada no momento em que milhares de pessoas tentam fugir do país antes de serem mandadas para os combates. (Foto: Divulgação/Kremlin) Foto: Divulgação/Kremlin

A Rússia vai deixar de emitir passaportes a reservistas convocados para a mobilização parcial anunciada pelo presidente russo, Vladimir Putin, na semana passada. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (28) em um portal informativo do governo russo, no momento em que milhares de pessoas tentam fugir do país antes de serem mandadas para os combates. De acordo com o Ministério da Defesa russo, 300 mil reservistas serão convocados.

“Se um cidadão já foi convocado para o serviço militar ou recebeu uma convocação (para mobilização ou alistamento), o passaporte internacional será recusado”, diz o portal governamental, referindo que, nestes casos, “será feito um aviso ao cidadão para explicar o motivo da recusa e o prazo de validade dessa recusa”.

Passaporte internacional

Os russos precisam de um passaporte internacional para viajar para a maioria dos países, embora possam se deslocar para nações como Armênia, Belarus, Cazaquistão e Quirguistão com um passaporte interno, equivalente a uma carteira de identidade.

O anúncio de restrições à emissão de passaportes internacionais ocorre quando muitos russos temem o fechamento das fronteiras para evitar mais fugas. Desde o anúncio de Putin, filas se formaram nas fronteiras terrestres da Rússia e voos para países que não exigem vistos para cidadãos russos lotaram. Protestos contra a mobilização se espalharam pelo país, com centenas de presos.

Embora Putin tenha garantido que apenas quem já têm experiência militar ou competências relevantes para o exército seriam mobilizados, o recrutamento de idosos, doentes e estudantes, supostamente isentos, está provocando mal-estar entre a população.

