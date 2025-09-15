Mundo Rússia diz que a Otan está “lutando” contra o país ao fornecer ajuda militar à Ucrânia

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2025

Putin determinou a invasão da Ucrânia em larga escala em fevereiro de 2022 Foto: Reprodução

O governo da Rússia afirmou nesta segunda-feira (15) que a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) está lutando contra o país ao fornecer ajuda militar direta e indireta à Ucrânia.

“A Otan está, de fato, envolvida nessa guerra”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres. “A Otan está fornecendo apoio direto e indireto ao regime de Kiev. Pode-se afirmar, com absoluta certeza, que a Otan está lutando contra a Rússia”, prosseguiu.

O governo russo tem afirmado repetidamente que a possível adesão da Ucrânia à Otan foi uma das causas da guerra. Os russos consideram isso inaceitável e defendem que Kiev deve ser neutra sem bases estrangeiras.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que não cabe a Moscou decidir as alianças do país. A Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e detém, atualmente, cerca de um quinto do território do país vizinho.

Ainda em 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, decretou a anexação de quatro regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

A Ucrânia tem realizado ataques cada vez mais ousados dentro da Rússia e diz que as operações visam destruir infraestruturas essenciais do Exército russo.

O governo de Putin, por sua vez, intensificou os ataques aéreos, incluindo ofensivas com drones. Os dois lados negam ter civis como alvo, mas milhares de pessoas morreram no conflito, a maioria delas ucraniana.

Acredita-se também que milhares de soldados morreram na linha de frente, mas nenhum dos lados divulga o número de baixas militares. Os Estados Unidos afirmam que, no total, 1,2 milhão de pessoas foram mortas ou ficaram feridas na guerra.

