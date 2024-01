Geral Rússia diz que a Ucrânia derrubou avião militar com 74 pessoas a bordo; todos morreram

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

O avião caiu em Belgorod, cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia. (Foto: Reprodução)

A Rússia acusou nessa quarta-feira (24) a Ucrânia de ter derrubado o avião militar russo que caiu em uma área de fronteira entre os dois países. A aeronave transportava 74 pessoas, entre elas 65 prisioneiros ucranianos que, segundo o governo russo, seriam levados para uma troca com prisioneiros russos. Todos que estavam a bordo morreram.

O avião caiu em Belgorod, cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia, por volta das 11h no horário local (5h no horário de Brasília), segundo o Ministério da Defesa russo.

A agência de notícias RIA, citando a pasta da Defesa, disse que radares da Rússia detectaram o lançamento de dois mísseis ucranianos. O ministério acusou a Ucrânia de ter derrubado a aeronave e chamou a queda de um “ato de barbárie”.

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, propôs nessa quarta (24) que o Conselho de Segurança da ONU se reúna para que a Ucrânia explique por que o avião caiu.

Sem confirmar nem negar autoria na queda do avião, o Serviço de Inteligência das Forças Armadas da Ucrânia afirmou ainda não ter informações “confiáveis” sobre quem estava dentro do avião, mas confirmou que havia uma troca de prisioneiros com a Rússia prevista para esta quarta-feira.

O governo ucraniano tem adotado como praxe não confirmar nem negar ataques em território russo cuja autoria é atribuída à Ucrânia. A agência de inteligência militar da Ucrânia declarou que a Rússia não pediu proteção do espaço aéreo no local onde o avião caiu.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia está brincando com a vida dos prisioneiros ucranianos, e pediu investigação internacional da queda do avião.

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, aliado de Vladimir Putin, afirmou, sem fornecer provas, que as Forças Armadas ucranianas sabiam se tratar de uma aeronave com passageiros nacionais, mas a derrubou mesmo assim por conta de “lutas internas”.

Em um vídeo feito por um morador de Belgorod que registra o momento da queda, é possível ver uma pequena nuvem de fumaça no ar após o avião cair e explodir em solo.

Um especialista em aviação afirmou à rede britânica BBC que a nuvem de fumaça registrada é compatível com a produzida por mísseis após sua explosão. Em sessão no Parlamento russo, em Moscou, o deputado Andrei Kartapolov, ex-general da Forças Armadas russa, afirmou que a aeronave foi derrubada por mísseis.

A acusação acirra ainda mais as tensões entre Ucrânia e Rússia, em um momento de escalada de ataques russos na guerra entre os dois países, que já dura quase dois anos.

Desde o fim de dezembro, tropas russas têm bombardeado alvos civis em grandes cidades da Ucrânia , segundo autoridades ucranianas. Os ataques contrastam com o cenário da guerra no país ao longo de 2023, com ações mais concentradas nas frentes de batalha.

Em 29 de dezembro, Moscou fez um dos maiores ataques coordenados à Ucrânia, atingindo alvos civis como uma maternidade e deixando 30 mortos, segundo Kiev.

Além dos 65 ucranianos, a aeronave levava também seis membros da tripulação e outras três pessoas, que não haviam sido identificadas. As informações são do portal de notícias G1.

