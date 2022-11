Mundo Rússia diz ter provas de que o Reino Unido orquestrou ataques contra gasodutos

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto aérea de um dos vazamentos no gasoduto Nord Stream 2. (Foto: Guarda Costeira da Suécia/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rússia acusou nesta terça-feira (1º) o Reino Unido de “dirigir e coordenar” as explosões do fim de setembro que causaram vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que ligam a Rússia à Alemanha pelo Mar Báltico. Moscou diz ter provas, mas não as mostra, de que os britânicos estão por trás dos episódios, algo negado por Londres.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, os serviços de Inteligência russos “têm prova de que o ataque foi realizado e coordenado por especialistas militares britânicos”. O representante de Vladimir Putin disse ainda que Moscou avalia quais medidas tomar em retaliação:

“Há provas de que o Reino Unido está implicado em uma sabotagem, um ataque terrorista contra essas infraestruturas energéticas vitais que não são russas, mas internacionais”, disse ele. “Tais ações não podem ficar [sem resposta]. Vamos avaliar quais medidas tomar”, completou ele, dizendo que o “silêncio das capitais europeias é inaceitável”.

No sábado (29), o Exército russo já havia acusado Londres de estar por trás dos vazamentos no Nord Stream 1, onde as operações haviam sido suspensas semanas antes, e no Nord Stream 2, que nunca chegou a ser inaugurado. As alegações vieram após um suposto ataque contra sua frota no Mar Negro, perto da Península da Crimeia, território anexado da Ucrânia há oito anos.

Segundo os russos, “nove drones aéreos e sete drones navais” foram lançados contra as embarcações, mas foram, de acordo com a versão russa, todos destruídos. Em resposta, Moscou suspendeu também sua participação no corredor marítimo estabelecido em julho, que viabilizava a exportação de insumos agrícolas a partir de portos ucranianos no Mar Negro.

Frente às acusações de que teria arquitetado os ataques à frota naval, os britânicos disseram que são “afirmações falsas” cujo fim é “desviar a atenção”. Londres ainda não comentou especificamente as denúncias feitas por Peskov nesta terça.

Os quatro vazamentos nos gasodutos Nord Stream aconteceram em 26 de setembro e, até hoje, não tem causa ou autoria confirmada. As acusações múltiplas de sabotagem, entretanto, foram imediatas: antes de culparem os britânicos, os russos já haviam apontado para declarações antigas do presidente Joe Biden e demandado explicações de Washington. Ucranianos e países do Leste Europeu, por sua vez, culparam Moscou.

Os oleodutos estão no centro das tensões envolvendo a guerra na Ucrânia, já que a Rússia reduziu o fornecimento de gás para a Europa em retaliação às sanções ocidentais pela invasão. A operação do Nord Stream 1 foi suspensa no início de setembro após várias idas e vindas, depois que Moscou alegou que as medidas ocidentais a impediam de fazer as manutenções necessárias no duto.

O Nord Stream 2, por sua vez, nunca chegou a ser inaugurado: o processo de licenciamento foi suspenso pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, com a eclosão da guerra. Ambos os dutos, contudo, tinham gás. Os vazamentos causaram borbulhas por dias no Mar Báltico, o maior deles com um diâmetro de 1 km.

Dois dos vazamentos ocorreram na Zona Econômica Especial dinamarquesa e os outros dois, na sueca. Nenhum deles, contudo, foi nas águas territoriais dos países nórdicos, não configurando um ataque direto.

Na última sexta (28), a Suécia disse que abriria uma investigação complementar sobre os vazamentos. O comunicado ocorre poucas semanas após a investigação preliminar do país afirmar que os vazamentos foram causados ​​por detonações, fortalecendo suspeitas de “sabotagem grave”, embora sem divulgar detalhes.

A nova inspeção ocorre após a Marinha sueca e a empresa Nord Stream AG, proprietária dos gasodutos, anunciarem que estão realizando suas próprias inspeções dos oleodutos estourados. A maior acionista da Nord Stream AG é a russa Grazpom.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo