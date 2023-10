Mundo Rússia faz um dos ataques mais mortíferos contra civis ucranianos desde o início da guerra: pelo menos 50 morreram

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Criança de 6 anos está entre as vítimas; café e loja foram alvos de mísseis balísticos de curto alcance Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Um ataque com mísseis russos matou ao menos 50 pessoas numa aldeia perto da cidade de Kupiansk, no leste da Ucrânia, nesta quinta-feira (05), no que seria um dos ataques mais mortíferos contra civis desde o início do conflito.

As forças russas atacaram um café e uma loja em Hroza, na região de Kharkiv, pouco depois do meio-dia (horário local), de acordo com o ministro do Interior ucraniano, Ihor Klymenko.

Equipes dos serviços de emergência atravessaram os escombros após o ataque. Seis vítimas estão sob cuidados médicos, em estado grave. Os corpos dos mortos, incluindo um menino de 6 anos, foram removidos da infraestrutura destruída, disse Oleh Synehubov, um oficial militar regional.

Os corpos de 29 vítimas foram identificados, disse o ministro do Interior ucraniano. Os demais corpos foram encaminhados para instalações na cidade de Kharkiv.

Havia moradores dentro da loja quando o míssil o atingiu, disse o ministro do Interior da Ucrânia, provocando uma escala de devastação nunca vista desde que um ataque a uma estação ferroviária em Kramatorsk, no início de 2022, matou ao menos 50 pessoas.

Uma pessoa de cada família de Hroza se reuniu no café nesta quinta-feira para um velório, acrescentou Klymenko. De acordo com o último número de mortos, o ataque destruiu cerca de um quinto da aldeia, onde viviam 330 pessoas.

A instalação foi atingida por um míssil Iskander, segundo autoridades ucranianas. O Iskander é um míssil balístico de alcance relativamente curto, que, dependendo da configuração, carrega uma ogiva entre 500 e 700 quilos. O equipamento tem sido amplamente utilizado pelos russos contra a Ucrânia, causando baixas civis substanciais.

“Demonstravelmente brutal”

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o ataque foi “um crime russo comprovadamente brutal – um ataque com míssil contra uma mercearia, um ataque terrorista completamente deliberado”.

“O terror russo deve ser interrompido. Qualquer pessoa que ajude a Rússia a contornar as sanções é um criminoso. Todos os que ainda apoiam a Rússia apoiam o mal”, disse Zelensky em uma reunião de líderes europeus em Granada, no sul de Espanha.

“A Rússia precisa deste e de ataques terroristas semelhantes apenas por uma coisa: fazer da sua agressão genocida a nova normalidade para todo o mundo.” O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, classificou o ataque como “brutal e cínico”.

“Dezenas de pessoas foram mortas, incluindo uma criança. É impossível descrever esse horror em palavras”, publicou nas redes sociais. “Devemos parar o terror russo para que os mísseis e bombas inimigas não tirem mais vidas e nem deixem mais pessoas feridas. Isto só pode ser feito de forma coordenada e unida, com a ajuda e o apoio dos nossos parceiros”, acrescentou Shmyhal.

