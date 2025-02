Mundo Rússia lança a maior ofensiva de drones contra Ucrânia em quase três anos de guerra

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

Rússia lançou 267 drones; em Kryvyi Rih, uma pessoa morreu. (Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia)

A Rússia lançou o seu maior ataque único com drones contra a Ucrânia na noite de sábado (22), em quase três anos de guerra. Conforme Yuriy Ignat, porta-voz do Comando da Força Aérea da Ucrânia, foram lançados 267 drones em um único ataque coordenado. Desses, 138 foram interceptados pela defesa aérea, enquanto 119 desapareceram dos radares após serem bloqueados e não causaram danos.

Foram registrados danos em várias regiões da Ucrânia, incluindo Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk e Zaporíjia. A Rússia também lançou três ataques usando mísseis Iskander, disse Ihnat.

Um homem foi morto e cinco pessoas ficaram feridas em um ataque de míssil russo na cidade industrial de Kryvyi Rih, no sul da Ucrânia, informaram as autoridades locais. Doze edifícios residenciais, além de outras construções e carros foram danificados.

O ataque ocorre na véspera do terceiro aniversário da guerra, na segunda-feira (24). O ministério da Defesa da Rússia também afirmou nesse domingo que destruiu 20 drones ucranianos lançados em direção ao país no sábado. No dia anterior, 12 civis ucranianos foram mortos em dia de ataques russos, nos quais residências e instalações de infraestrutura foram atingidas

Ajuda internacional

Após esse ataque sem precedentes, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu ajuda aos países estrangeiros. “Precisamos da força de toda a Europa, dos EUA e de todos que buscam uma paz duradoura”, disse Zelensky nesse domingo (23).

“Todos os dias, nosso povo enfrenta o terror aéreo. Na véspera do terceiro aniversário da guerra em grande escala, a Rússia lançou 267 drones de ataque contra a Ucrânia – o maior ataque desde que os drones iranianos começaram a atacar cidades e vilarejos ucranianos”, escreveu o presidente ucraniano.

Segundo Zelensky, apenas na última semana, 1.150 drones, 1,4 mil bombas aéreas guiadas e 35 mísseis foram lançados.

Tensão com os EUA

Os recentes ataques russos aconteceram após dias de forte turbulência política gerada pela declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar negociações de paz com Vladimir Putin sem a participação da Europa, nem sequer da própria Ucrânia.

A abordagem gerou mal-estar com líderes europeus e desavenças com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que chegou a ser chamado de “ditador” por Trump no início da semana.

Os EUA foram o mais importante apoiador e fornecedor de armas da Ucrânia durante o governo de Joe Biden, antecessor de Trump, mas os comentários recentes de Trump indicam que os Estados Unidos podem não apoiar a Ucrânia por muito mais tempo.

Enquanto o Exército russo continua avançando no leste da Ucrânia, especialistas independentes estimam que pelo menos 95 mil soldados foram mortos somente nas Forças Armadas de Putin.

