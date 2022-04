Mundo Rússia proíbe entrada do primeiro-ministro britânico Boris Johnson no país

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2022

País anunciou veto, por enquanto, a 13 autoridades britânicas; medida foi tomada como resposta às sanções contra os russos durante guerra na Ucrânia. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou neste sábado (16) que proibirá a entrada no país do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a chanceler britânica, Liz Truss, do secretário de Defesa, Ben Wallace, e de 10 outros membros do governo e políticos britânicos.

A medida foi tomada “em vista da ação hostil sem precedentes do governo britânico, em particular a imposição de sanções contra altos funcionários russos”, disse o ministério em comunicado, acrescentando que expandirá a lista em breve.

A lista de autoridades vetadas do território russo inclui ainda a ex-primeira-ministra Theresa May e a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon. “As autoridades britânicas estão agravando deliberadamente a situação em torno da Ucrânia, entregando armas letais ao regime de Kiev e coordenando esforços similares em nome da Otan [aliança militar ocidental”, continuou a pasta.

A Rússia também já proibiu a entrada do presidente dos EUA, Joe Biden, e de uma série de autoridades americanas no país, também em meio ao conflito no Leste Europeu.

Novos ataques

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse em comunicado que a capital ucraniana “foi atacada” na manhã deste sábado (16). “As explosões ocorreram no distrito de Darnytsky, nos arredores da cidade”, disse ele. “Socorristas e médicos estão trabalhando no local. As informações sobre as vítimas estão sendo esclarecidas”.

Alguns moradores começaram a retornar a Kiev após o fracasso de uma ofensiva russa lançada do norte da Ucrânia. Klitschko pediu aos habitantes da capital que reconsiderem o retorno por enquanto, dizendo: “Peço que vocês se abstenham disso e fiquem em lugares mais seguros”.

Maksym Kozytskyy, governador militar da região de Lviv, no oeste da Ucrânia, disse neste sábado que “as defesas aéreas estavam ativas” durante um alarme de ataque aéreo que começou às 5h46, horário local, e durou mais de uma hora.

Segundo Kozytskyy, os sistemas antiaéreos derrubaram mísseis de cruzeiro russos. “Na manhã de 16 de abril, mísseis foram disparados na região de Lviv a partir de aeronaves Su-35 russas. Unidades de forças de mísseis antiaéreos destruíram quatro mísseis de cruzeiro”.

Autoridades locais disseram que dois civis morreram e outros quatro ficaram feridos em todo o país após ataques russos neste sábado. Uma das mortes foi registrada na região de Luhansk, atingida por bombardeios, e a outra em Poltava, no centro da Ucrânia.

