Mundo Rússia suspende acordo de grãos com a Ucrânia após ataque a navios de guerra no Mar Negro

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

O Ministério da Defesa russo anunciou que está suspendendo a sua participação no histórico acordo de grãos mediado pela ONU que buscava aliviar a crise alimentar mundial Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Rússia suspendeu neste sábado (29), seu acordo mediado pela ONU (Organização das Nações Unidas) para permitir embarques de grãos ucranianos pelo Mar Negro, após um ataque de drones que danificou pelo menos um dos navios de guerra do Kremlin perto da cidade de Sebastopol, na Crimeia. O acordo fechado em julho buscava aliviar a crise alimentar global que começou após a invasão da Rússia na Ucrânia.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa russo poucas horas depois de acusar a Ucrânia de lançar um ataque a navios da Frota do Mar Negro na Crimeia que, segundo a pasta, participavam do acordo de grãos. As duas nações assinaram o acordo com a ONU, depois que a Rússia bloqueou os embarques de Odessa e dois outros portos ucranianos. No ano passado, a Ucrânia respondia por 10% das exportações globais de trigo, segundo as Nações Unidas.

A Rússia inicialmente disse que havia repelido o ataque de drones, mas depois voltou atrás e disse que pelo menos um caça-minas havia sofrido danos. “Considerando a ação terrorista do regime de Kiev com a participação de especialistas britânicos contra a frota do Mar Negro e contra navios civis que fornecem segurança aos corredores de grãos, a Rússia suspende sua participação na implementação do acordo de exportação de produtos agrícolas dos portos ucranianos”, disse o Ministério da Defesa russo no Telegram.

A Ucrânia respondeu dizendo que a Rússia estava utililzando um falso pretexto para suspender sua participação no acordo. A ONU, por sua parte, pediu para que o acordo seja preservado.

O acordo, conhecido como Iniciativa de Grãos do Mar Negro, encerrou um bloqueio russo de cinco meses aos portos da Ucrânia e deveria expirar no final de novembro. Nas últimas semanas, a Rússia sugeriu que poderia se recusar a estender este prazo se as exigências de Moscou sobre suas exportações de alimentos e fertilizantes não fossem atendidas.

Embora o principal objetivo do acordo de grãos fosse acabar com o bloqueio da Rússia às exportações ucranianas, que vinha contribuindo para uma crise global de alimentos, também permitiu mais embarques de grãos e fertilizantes russos. Como parte do acordo, os Estados Unidos e a União Europeia deram garantias de que bancos e empresas envolvidas no comércio de grãos e fertilizantes russos estariam isentos de sanções.

Ataque na Crimeia

Sem apresentar provas, o Ministério da Defesa da Rússia acusou a Ucrânia e o Reino Unido de lançarem o ataque com drones contra a Frota do Mar Negro na Crimeia, a península ocupada pela Rússia que tem sido um palco chave para a invasão da Ucrânia.

O ministério culpou “o regime de Kiev”, dizendo em comunicado que os navios da Frota do Mar Negro da Rússia eram o alvo e que danos menores foram sofridos por pelo menos um navio russo. A pasta acrescentou que 16 drones estavam envolvidos e que “todos os alvos aéreos” foram destruídos.

Não houve comentários imediatos de autoridades ucranianas, que mantêm uma política de ambiguidade oficial sobre ataques muito atrás das linhas de frente.

