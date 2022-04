Mundo Rússia troca ex-fuzileiro naval americano por piloto russo preso nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

Negociações se concentraram estritamente em garantir a liberdade do americano. (Foto: Reprodução de vídeo)

O americano Trevor Reed, ex-fuzileiro naval que estava detido em território russo desde 2019, foi libertado em uma troca de prisioneiros entre Estados Unidos e Rússia. Segundo altos funcionários do governo dos EUA, isso não afetará a abordagem do país à guerra na Ucrânia.

A libertação encerra uma provação de quase três anos para Reed, que foi condenado a nove anos de prisão em julho de 2020 por colocar em risco a “vida e a saúde” de policiais russos em uma briga, acusação negada por ele e sua família.

“Vou tentar não chorar, porque ele não quer que eu chore”, disse a mãe do ex-fuzileiro, Paula Reed, a Brianna Keilar, da CNN, no “New Day” desta quarta-feira (27).

“Obviamente, eu vou chorar um pouco, dar-lhe um grande abraço, e seremos nós quatro juntos novamente (pela primeira vez) em alguns anos, então Vai ser ótimo”, complementou.

A soltura de Reed faz parte de uma troca de prisioneiros pelo cidadão russo Konstantin Yaroshenko, informou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em seu canal oficial do Telegram. Yaroshenko foi condenado por tráfico de drogas em 2011, acusação que nega, e sentenciado a 20 anos de prisão.

“Hoje, damos as boas-vindas a Trevor Reed e comemoramos seu retorno à família, que sentia muita falta dele. Trevor, um ex-fuzileiro naval dos EUA, está livre da detenção russa. Ouvi nas vozes dos pais de Trevor o quanto eles se preocuparam com sua saúde e senti falta de sua presença. E fiquei encantado por poder compartilhar com eles as boas notícias sobre a liberdade”, afirmou o presidente Joe Biden em comunicado.

Paula Reed destacou a Keilar que a família estava “muito grata” pelos esforços de Biden e que conversaram com o presidente e com Trevor por telefone depois que ele saiu da prisão.

Em nota, a família também agradeceu à imprensa por manter a cobertura do caso do ex-fuzileiro, elogiando especificamente Patrick Reevell, da ABC, e Jake Tapper, da CNN.

Preocupações

A libertação de Trevor Reed foi resultado de “meses e meses de trabalho árduo e cuidadoso em todo o governo dos EUA”, destacou um alto funcionário do governo, observando que “as conversas sobre esse assunto em particular se aceleraram recentemente para nos levar a esse ponto”.

Um fator determinante foi a preocupação com a saúde do americano por sua família, devido à provável exposição à tuberculose, bem como os efeitos prolongados da covid.

O funcionário, falando a repórteres nesta quarta, disse que “em última análise, essas negociações levaram o presidente a ter que tomar uma decisão muito difícil de comutar a sentença de Konstantin Yaroshenko, um contrabandista russo condenado por conspirar para importar cocaína”.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia já havia levantado a possibilidade de que Yaroshenko pudesse ser devolvido “em troca de qualquer cidadão americano” detido na Rússia. Ele é um piloto russo que foi detido na Libéria por agentes disfarçados da Agência Antidrogas dos EUA em 28 de maio de 2010 e levado para os EUA, de acordo com a agência de notícias estatal russa TASS.

Os agentes da corporação aparentemente obtiveram evidências de que Yaroshenko tinha intenção criminosa de transportar um grande lote de cocaína, ainda segundo a TASS. Ele estava cumprindo a sentença na Instituição Correcional Federal em Danbury, Connecticut.

O integrante do governo dos Estados Unidos não forneceu detalhes sobre como ou por que Yaroshenko foi escolhido para a troca, mas observou que ele cumpriu a maior parte de sua sentença nos EUA e agora está sob custódia russa.

“Este é um apelo difícil para um presidente. Biden fez isso para trazer para casa um americano cuja saúde era fonte de intensa preocupação e cumprir seu compromisso de resolver esses casos difíceis e reunir os americanos com seus entes queridos”, pontuou.

O pai de Reed disse anteriormente que acreditava ser provável que ele estivesse sofrendo de tuberculose, estava tossindo sangue e também tinha uma costela quebrada. Também afirmou que o americano foi levado para um hospital da prisão, mas não recebeu tratamento e foi enviado de volta para a solitária.

Quando o ex-fuzileiro iniciou uma segunda greve de fome em protesto contra o tratamento recebido pelas autoridades russas, os pais de Reed foram protestar do lado de fora da Casa Branca na esperança de garantir um encontro com o presidente.

A reunião entre a família e Joe Biden aconteceu no mês passado e durou cerca de meia hora.

