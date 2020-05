Notas Mundo Rússia ultrapassa Alemanha e França em casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O número de casos de coronavírus na Rússia chegou a 177.160 nesta quinta-feira após uma alta diária recorde de infecções, o que significa que agora o país tem a quinta maior quantidade de casos registrados do mundo e mais ocorrências do que Alemanha ou França. O número de casos novos do vírus foi de 11.231 nesta quinta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo