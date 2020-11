“Será preciso calcular bem a quantidade de roupas e sapatos, já que eles precisam ser higienizados a cada uso. Com algumas peças, é possível lavar à mão, com água e sabão. Outras, como jeans e casacos grandes, precisam ir para a lavanderia. Se esse serviço não estiver disponível, é preciso esperar 48 horas para usar as peças novamente”, ela explica. “Também não é qualquer produto que pode ser usado para limpeza. O álcool gel funciona para as mãos, mas, em geral, não para superfícies, onde o vírus pode permanecer por até 48 horas. Então, quais produtos devo levar? O que é permitido? Quantas máscaras, ou quantos pares de sapato e combinações de roupa? Tudo isso precisa ser levado em conta.”

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os frascos e quantidades permitidos continuam os mesmos (100ml para o exterior na bagagem de mão e 500ml nas viagens domésticas). Mas alguns produtos não são permitidos transportar. Caso do álcool 70, um dos melhores higienizadores para borrifar em objetos. O ideal, neste caso, é comprar o produto no destino.

Outra dica da especialista é sempre levar, na bolsa, produtos que auxiliam na higienização das mãos e têm embalagens práticas e de diversos tamanhos, que se ajustam à necessidade de cada um, como lenços umedecidos.

“Sabonete em folha também ajuda na higienização das mãos. Dá para montar uma mala compacta e segura. É fundamental saber se a hospedagem respeita as medidas de segurança e lembrar que máscara e álcool gel são itens tão essenciais como roupa íntima”, diz Daniela.

Atenção aos tamanhos

Viajar agora significa carregar sempre um frasco de álcool gel para higienizar as mãos. Ao arrumar a mala, leve em conta a quantidade. Segundo a Anac, as determinações são as mesmas: para viagens internacionais, apenas frascos de até 100ml na bagagem de mão (nas domésticas, são 500ml). Calcule o tempo de viagem e veja se vai precisar levar mais de um frasco (algumas companhias aéreas fornecem o produto). Vale pôr um maior na bagagem a ser despachada, especialmente se for para locais isolados. Ou comprar o produto no lugar de destino.

Item essencial

A máscara é item essencial. Como é necessário trocá-la a cada três horas, leve várias. O bom é que são pequenas e maleáveis e não ocupam muito espaço na bagagem. É importante, no entanto, separar as usadas. Então, a dica é levar uma bolsinha e sacola plástica (ou tipo ziplock) vazias para ir separando as sujas. Se ficar muito tempo numa única hospedagem, dá para lavá-las com água e sabão e esperar secar. Para uma viagem mais itinerante, não conte com isso e calcule o número de máscaras que for precisar, lembrando da regra da troca a cada 3 horas.

Organize

Este é o momento em que é preciso ficar ainda mais atento. Afinal, além de abrir espaço para frascos de álcool gel e máscaras, é preciso pensar bem na quantidade de roupas a levar. Terá acesso a uma máquina de lavar? Se sim, a regra é igual à de casa: chegou, lavou. Se não pude lavar, o ideal é esperar 48 horas para repetir a roupa. Ou seja, será preciso levar algumas combinações a mais, já que conjuntos de roupas novas precisarão estar disponíveis por, pelo menos, dois dias (enquanto as usadas passam pelo período de espera para serem repetidas).

Combinações

Se for o caso de não ter uma lavandeira no hotel, ou máquina de lavar na casa alugada, e ser necessário levar algumas peças a mais, aposte no básico e em roupas que podem ser lavadas à mão, com água e sabão, como blusas básicas de algodão. Vá com as combinações já montadas e separadas, em embalagens diferentes.

Mala

A própria mala deve ser higienizada assim que chegar ao hotel. O ideal é que seja esvaziada e guardada, e só volte a usá-la na viagem de retorno, novamente higienizando-a. Consulte o fabricante de sua mala para saber a melhor forma e produto para tal, mas o curinga é mesmo borrifá-la com álcool 70.