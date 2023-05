Colunistas Sabotagem na Procuradoria-Geral da República?

Por Leandro Mazzini | 26 de maio de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Integrantes da equipe do procurador-geral da República, Augusto Aras, estão desconfiados de que algumas recentes falhas na produção e divulgação para a imprensa de documentos internos são tentativas de sabotagem do trabalho do chefe do Ministério Público. Nas últimas semanas, foram divulgadas algumas decisões com conteúdo oposto às instruções do procurador-geral. Por coincidência, os pareceres vazados antes da análise final de Aras têm alto potencial para desgastar a imagem do procurador-geral com o mundo político, especialmente com o presidente Lula.Aliados do procurador-geral suspeitam que, por trás das manobras, estariam lavajatistas tentando tirar Aras do jogo da sucessão na PGR.

Blindagem palaciana

Meses depois dos atos de vandalismo em 8 de Janeiro, o Gabinete de Segurança Institucional vai solicitar ao Iphan autorização para a blindagem dos vidros do piso térreo, sem mudança nas características arquitetônicas do Palácio do Planalto. Na reforma feita em 2009, durante o Governo Lula, foram instalados blindados no gabinete presidencial – integrado pelas salas de reunião e de audiência.

Fundo do DF

Presidente do PSD-DF, o ex-senador Paulo Octávio, um dos autores da lei do FCDF, lamenta a aprovação do dispositivo do Arcabouço Fiscal que limita o reajuste do Fundo. Caso as articulações para derrubar no Senado não tenham sucesso, ele pretende levar os líderes do DF ao presidente Lula e, por último, recorrer ao STF, já que alterações na distribuição de recursos federais não podem ser elaboradas por meio de emendas.

Jabutis

Após articulação do senador Laércio Oliveira (PP-SE), o líder do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), anunciou que o presidente Lula se comprometeu a vetar os artigos da MP 1147/2022 que destinavam recursos ( bilhões de reais) do orçamento do Sesc e do Senac para a Embratur. Laércio Oliveira alertou que os itens estranhos na MP – chamados “jabutis”- são ilegais.

Acervo imperial

Dia 31 de maio, aniversário de 173 anos de Juiz de Fora (MG), será reaberto o Museu Mariano Procópio, que possui o 2º maior acervo imperial do Brasil com 53 mil itens. O Palácio foi residência de férias da família imperial e é envolto a belo jardim, no meio da cidade. Estava fechado para reformas desde 2007. A Prefeitura doou R$ 800 mil.

Tecnologia

A Embrapa tem sido uma das estrelas das novas tecnologias apresentadas na exposição AgroBrasília. Apresentou inovações para a soja, que pode ser plantada em todo o Brasil e que além da produtividade é resistente a pragas. A empresa também mostrou o potencial da agropecuária do Planalto Central e do Centro-Oeste para embaixadores e representantes de 37 países, União Europeia e Brics.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

