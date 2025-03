Economia Saiba a reação do governo brasileiro à fala do presidente da Argentina sobre sair do Mercosul

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

O presidente falou sobre a saída do bloco durante discurso ao Congresso argentino no último sábado (1º). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para integrantes do Itamaraty ouvidos pela CNN, o presidente da Argentina, Javier Milei, busca mudar o foco do noticiário do escândalo das criptomoedas ao mencionar mais uma vez a possibilidade de saída do Mercosul. O presidente falou sobre a saída do bloco durante discurso ao Congresso argentino no último sábado (1º).

Não há a intenção de o Ministério das Relações Exteriores (MRE) responder Milei oficialmente. Fontes do governo brasileiro avaliam que responder seria “ajudar” o argentino a estancar a história das criptomoedas.

Milei publicou sobre a cripto $Libra e valorizou o ativo. Em seguida, houve queda dos valores e o presidente argentino apagou o elogio à cripto na rede social.

No discurso em que falou sobre a saída do Mercosul, o líder argentino discursava sobre a “oportunidade histórica” de celebrar um acordo comercial com os Estados Unidos.

“O primeiro passo nesta trilha é a oportunidade histórica que temos de entrar em um acordo comercial com os EUA. Para aproveitar esta oportunidade histórica que nos é apresentada novamente, é necessário estar disposto a flexibilizar ou mesmo se for o caso sair do Mercosul, que a única coisa que conseguiu desde a sua criação é enriquecer os grandes industriais brasileiros às custas do empobrecimento dos argentinos”, disse Milei.

Não é a primeira vez que o presidente do país vizinho menciona a possibilidade de sair do Mercosul. Em 22 de janeiro deste ano, Milei também falou que se for necessário sair do bloco para fazer acordo bilateral com os Estados Unidos, esse seria o caminho para o governo argentino.

Desmonte do Estado

O presidente argentino também afirmou ao Congresso que sua “motosserra”, símbolo de seu plano de desmonte do Estado, representa “uma mudança de época” para o país.

Milei também disse que Elon Musk, conselheiro de Trump e chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), inspirou-se na abordagem de “motosserra” do presidente argentino para reduzir o tamanho do governo dos EUA.

“Hoje os olhos do mundo se voltam para a Argentina depois de muito tempo e, em alguns casos, até tomam nota do trabalho que fizemos para aplicá-lo em seus próprios países, como está fazendo Elon Musk à frente da pasta de desregulamentação dos EUA. Não é pouca coisa o que Elon está fazendo com a motosserra. Desta vez, em vez de ir na contramão do mundo, a Argentina está na vanguarda do mundo”, afirmou Milei.

A política de “motoserra” de Milei, que tem como foco desregulamentar o Estado argentino e chamada por ele de “ambiciosa política econômica”, diminuiu a inflação argentina, mas causou o aumento da pobreza.

Em seu discurso, Milei também anunciou que a Argentina está perto de fechar um novo acordo com o FMI, que incluiria um empréstimo do Fundo Monetário Internacional para “eliminar os controles cambiais ainda este ano”. Ele esclareceu que o pagamento da dívida virá “de um maior ajuste fiscal por meio da redução dos gastos públicos”.

Durante a primeira metade de seu discurso de 45 minutos, Milei fez um balanço de seu primeiro ano de governo e classificou seu programa econômico como “o mais bem-sucedido até hoje”: “Reduzimos a inflação em uma velocidade sem precedentes”, afirmou. As informações são da CNN e do portal de notícias G1.

