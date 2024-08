Geral Saiba as consequências do encerramento das operações para os usuários do “X” no Brasil

A rede social comandada pelo empresário Elon Musk anunciou que encerrou, com efeito imediato, todas operações no Brasil. (Foto: Reprodução)

O X (rede social comandada pelo empresário Elon Musk) anunciou no sábado que encerrou, com efeito imediato, todas operações no Brasil. A decisão foi tomada após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ter decretado a prisão de Rachel Conceição, responsável legal pela empresa no país, “por desobediência à determinação judicial”. Depois da publicação do comunicado, usuários ficaram confusos e brincaram com o possível destino da rede social no Brasil.

Apesar do desespero de alguns internautas com o possível fim da rede social no país, o próprio comunicado da empresa X deixa claro que os serviços irão continuar disponíveis. De acordo com a empresa alemã de análise de dados Statista, o Brasil é a sexta nação com maior base da companhia, com 21,4 milhões de usuários conectados.

De acordo com especialistas, o impacto financeiro também não deve ser grande para a empresa, já que poderá seguir trabalhando com anunciantes brasileiros. No entanto, mesmo com o encerramento das operações no Brasil, o X tem de continuar cumprindo requisitos para funcionar no Brasil, como ter uma representação legal em solo brasileiro.

Perfis investigados

Por que o X encerrou as operações no Brasil? Na semana passada, o X havia divulgado um ofício, enviado pelo ministro do STF, que determinava o bloqueio de perfis investigados por suposta disseminação de conteúdo antidemocrático, como o senador Marcos do Val (PL-ES) e a esposa do ex-deputado Daniel Silveira (PL-RJ), Paola Daniel.

No comunicado, a empresa afirma que Moraes estava exigindo “a censura de contas populares no Brasil”.

Na sexta-feira, o ministro informou em um novo despacho que a empresa “deixou de atender a determinação judicial” de bloqueio dos perfis, e apontou indícios de que a representante do X estaria “agindo de má-fé, está tentando evitar a regular intimação” por oficial de justiça para o cumprimento da decisão.

Em consequência, Moraes impôs multa diária de R$ 20 mil a Rachel Conceição e decretou sua prisão “por desobediência à determinação judicial”.

O X citou esta decisão e outros atritos com Moraes e o STF como motivos para o encerramento das operações no Brasil, alegando que a “equipe brasileira” da plataforma não teria “responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo”. A rede social disse ainda que a posição visa “proteger a segurança” da equipe no país. As informações são do jornal O Globo.

