Bem-Estar Saiba como corrigir imperfeições nas sobrancelhas com truques simples

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











É essencial deixar as sobrancelhas com um desenho bonito e harmonioso. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As sobrancelhas são a moldura do olhar e influenciam diretamente a suavização do rosto. Por isso, saber como corrigir as sobrancelhas pode fazer toda a diferença no dia a dia. Principalmente, quando surgem aqueles detalhes que podem estragar a composição ou acabar com uma make.

É essencial deixá-las com um desenho bonito e harmonioso, que combine com o formato da sua face. E para atingir esse resultado, marcas, falhas e fios teimosos devem ser evitados. Conversamos com as designers de sobrancelhas Hélida Casanova e Elizabete Santos, que ensinaram algumas técnicas que deixam esse pelinhos mais alinhados, escondendo os errinhos.

Aprenda métodos rápidos de como corrigir sobrancelhas:

Tire o meio

Comece tirando apenas os pelos que crescem soltos nas pálpebras e entre as sobrancelhas para suavizar a fisionomia. Isso mantém a naturalidade, apenas limpando e definindo o formato. Faça isso de 15 em 15 dias, dependendo do crescimento dos seus pelos. Quem tem os fios um pouco mais grossos, deve fazer essa “limpeza” a cada sete ou dez dias.

Fios em excesso

O primeiro passo é desenhar mentalmente ou com um lápis um traço marcando o delineado certo da sua sobrancelha. O que estiver fora aquela moldura deve ser retirado ou cortado. Além disso, não é recomendado o uso de cera nessa região, já que pode causar flacidez.

Cicatriz ou marcas

É possível preencher as falhas com lápis ou sombra esfumada na cor cinza ou marrom, de acordo com o tom dos fios. O uso de rímel incolor ou gel para cabelos também ajuda a alinhar os fios e encobrir as marcas.

Falhas ou pelos brancos

A primeira dica é escovar a sobrancelha várias vezes ao dia, estimulando a circulação e o nascimento dos pelos. Outra opção é colorir com uma tintura específica para a região, capaz de uniformizar, fortalecer os pelos mais finos e acelerar seu crescimento. Para fios claros e brancos, o correto é tingi-los em um tom mais escuro que o cabelo.

Fios teimosos

Se depois de delinear as sobrancelhas alguns fios ficarem espetadinhos para cima, a dica é cortar com uma tesoura pequena. Mas o corte deve ser mínimo e bem sutil, apenas para harmonizar o visual.

Obedeça a forma

Tentar mudar o formato natural das sobrancelhas em casa é perca de tempo. Para evitar que novas imperfeições surjam, a dica é procurar um profissional que indique o melhor desenho segundo o formato do rosto de cada pessoa.

Para cada caso

Olhos pequenos: limpe bem as laterais e tire menos na parte interna;

Olhos muito juntos: você não pode se esquecer de tirar os pelos dos cantos internos;

Amenizar olhos separados: procure deixar as sobrancelhas mais retas;

Olho muito grande: você pode disfarçar a imperfeição deixando a sobrancelha um pouco mais fina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar