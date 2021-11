Brasil Saiba como emitir o comprovante de vacinação do SUS

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

No app, dois tipos de documentos distintos podem ser emitidos: o certificado da campanha contra a covid-19 e a carteira de vacinação. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com o avanço da tecnologia, o Sistema Único de Saúde (SUS) também foi beneficiado. Nesse sentido, o aplicativo Conecte SUS foi criado para facilitar a vida dos cidadãos que precisam de hospitais públicos para tratar dos mais variados problemas de saúde.

E você sabia que é possível emitir um certificado de vacinação contra a covid-19 por meio dessa ferramenta?

Passo a passo

Antes de tudo, tenha o aparelho celular nas mãos. Acesse a loja de aplicativos oficial de seu sistema operacional e então busque por “Conecte SUS”. Possivelmente, o primeiro aplicativo que aparecerá como disponível é o que deverá ser instalado. Siga o procedimento padrão do sistema e realize o download.

Para fazer login no aplicativo, é preciso estar cadastrado no sistema do governo federal. O processo de credenciamento é bastante simples, você só precisa informar um e-mail de uso comum ou o número de seu CPF. Isso pode ser feito diretamente na página do app, sem a necessidade de acesso a um outro site.

Após o login realizado, tenha em mente de que, para a emissão do certificado de vacinação contra covid-19, é preciso já ter tomado todas as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde. Além disso, pode ser que o sistema demore até 10 dias úteis após a data de vacinação para ser atualizado, deixando disponível todos os dados necessários para que a emissão seja concluída com sucesso.

De acordo com o que o Ministério da Saúde divulgou, os dados que o aplicativo disponibiliza são enviados pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Caso isso não seja feito de forma instantânea no ato da vacinação, é necessário solicitar à secretaria estadual ou municipal de saúde de sua cidade que enviem as informações sejam às competências específicas.

Se ainda assim você não conseguir encontrar as suas doses da vacina contra a covid-19 no aplicativo Conecte SUS, verifique o campo “Fale com o Conecte SUS” e escreva todos os detalhes do problema que está enfrentando.

Dentro do app, dois tipos de documentos distintos podem ser emitidos: o certificado específico da campanha de vacinação contra a covid-19 e a carteira de vacinação.

Para obter o primeiro documento, vá até a aba dedicada a “Vacinas”, localizada no menu lateral. Nela, você poderá visualizar todas as informações sobre os imunizantes, como lote e fabricante, além do local e data da aplicação das doses. Depois checar isso, basta seguir com a sua solicitação e clicar sobre “Certificado de Vacinação” — lembrando que essa opção só irá aparecer se todas as doses já tiverem sido aplicadas.

Automaticamente, o sistema emitirá o certificado em um QR Code, que poderá ser salvo em PDF nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Para isso, é preciso clicar sobre a bandeira do país representante das respectivas línguas.

Para acessar o segundo documento, basta ir novamente à aba “Vacinas”. Siga basicamente os mesmos passos e tenha sua carteira digital de imunização à sua disposição.

Atenção: é importante manter sempre o aplicativo atualizado em seu aparelho para que nenhum problema decorrente disso venha a acontecer. O certificado de vacinação contra a covid-19 poderá ser solicitado em diversas ocasiões, incluindo viagens internacionais.

