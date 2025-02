Economia Saiba como ensinar educação financeira para as crianças durante as férias escolares

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Para muitas famílias, as férias são um período em que o consumo aumenta, seja com passeios, presentes ou viagens Foto: Freepik Para muitas famílias, as férias são um período em que o consumo aumenta, seja com passeios, presentes ou viagens. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Conversar sobre dinheiro é essencial para que as crianças desenvolvam uma relação saudável com as finanças. A mesada, por exemplo, pode ser uma grande aliada nessa tarefa, mas há outras maneiras de incluir esse aprendizado de forma lúdica e produtiva durante o recesso escolar.

Para muitas famílias, as férias são um período em que o consumo aumenta, seja com passeios, presentes ou viagens. Por isso, envolver as crianças no planejamento e nas decisões financeiras pode ser educativo e transformador.

“Ao incluir as crianças na definição de um orçamento para as férias, como escolher entre passeios ou guardar parte do dinheiro para algo maior, os pais criam um ambiente propício para aprender sobre escolhas conscientes e responsabilidade financeira”, explicou Renato Sarreta, economista e líder regional Sul da XP Investimentos.

Crianças mais novas, entre 3 e 5 anos, podem começar com brincadeiras como montar um supermercado fictício ou contar moedas. Já para as de 6 a 12 anos, as férias são ideais para explorar jogos educativos que ensinam sobre poupança e planejamento. Adolescentes, por sua vez, podem ser desafiados a participar de decisões mais complexas, como o planejamento de uma viagem ou até o controle de pequenas despesas familiares.

A mesada como ferramenta prática nas férias

Uma boa estratégia que ganha ainda mais relevância nesse período é a mesada. Com o valor definido, os pais podem orientar as crianças a planejar seus gastos nas férias, poupando para alcançar objetivos maiores ou diferenciando necessidades de desejos em situações cotidianas.

“Durante as férias, os erros e acertos com a mesada são ainda mais valiosos porque as crianças vivenciam situações diversas, como decidir se gastam em um parque de diversões ou em brinquedos. Essas experiências ajudam na formação de uma mentalidade financeira consciente”, afirmou Sarreta.

Educação que fica para a vida

Além do aspecto técnico, a educação financeira durante as férias ensina sobre escolhas, paciência e planejamento, valores que as crianças levam para outras áreas da vida. Os exemplos dentro de casa continuam sendo fundamentais: pais que compartilham suas estratégias financeiras e explicam suas escolhas criam um ambiente em que aprender sobre dinheiro se torna natural e contínuo.

Portanto, as férias escolares são muito mais do que um tempo de descanso. Elas representam uma oportunidade única de ensinar às crianças como lidar com o dinheiro, criar hábitos financeiros saudáveis e desenvolver a autonomia necessária para o futuro.

