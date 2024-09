Tecnologia Saiba como facilitar a digitação no telefone para dispensar o uso de notebook

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Atalhos, pequenos teclados externos e até mesmo software de ditado aprimorado (e gratuito) podem tornar longas sessões de entrada de texto muito mais simples. (Foto: Pixabay)

Com o verão oficialmente terminado (no hemisfério Norte), é hora de voltar aos negócios ou à escola para muitas pessoas, o que pode significar mais tempo escrevendo textos longos. O smartphone substituiu o notebook para muitas tarefas, mas quando se trata de redigir textos, tocar em pequenas teclas na tela pode fazer você se arrepender de não ter carregado o computador apenas por conta seu teclado. Felizmente, seu telefone inclui vários recursos para tornar a digitação no aparelho muito mais fácil.

Graças aos prompts de texto preditivos, pontuação automática e outros atalhos (como pressionar teclas de vogais para ver o menu pop-up de acentos), digitar em pequenos retângulos de vidro não é tão estranho quanto costumava ser. Para descobrir quais recursos estão disponíveis para seu telefone, comece com abrindo as configurações do seu aparelho (imagens com exemplos em inglês).

Em um iPhone, toque em “Geral” e depois em “Teclado”. Para muitos telefones Android, toque em “Sistema”, “Teclado”, “Teclado na tela” e depois em “Gboard” (geralmente o aplicativo padrão). Os modelos Galaxy geralmente oferecem o Teclado Samsung com opções semelhantes.

Você deve ver opções para verificação ortográfica, correção de texto — sim, a infame Auto-Correção da Apple melhorou — e outros auxílios. Por exemplo, tanto o teclado Apple iOS quanto o Google Gboard (que também tem uma versão iOS) podem exibir um teclado compacto para facilitar o seu uso com uma mão.

No teclado do Gboard, pressione e segure a tecla vírgula para obter um atalho para as configurações — ou toque no ícone de quatro quadrados à esquerda e selecione o botão One-Handed; o mesmo menu permite redimensionar ou “flutuar” o teclado pela tela, se preferir.

Ferramentas de gerenciamento de senhas previnem logins digitados incorretamente, e menos toques podem ajudar a prevenir erros em outros lugares. Com ferramentas como Slide to Type da Apple e Glide Typing do Google, você pode arrastar seu dedo pelo teclado e o software adivinha a palavra que você quer; mas observe que os resultados podem variar.

O teclado também pode mover o cursor de inserção de texto. Em um iPhone, pressione e segure a barra de espaço até que o teclado escureça e, em seguida, arraste o dedo para reposicionar o cursor na tela. No Google Gboard, você pode mover o cursor deslizando um dedo ao longo da barra de espaço se o “controle do cursor de gestos” estiver habilitado nas configurações de Digitação por gestos.

A Apple e o Google incluem layouts de teclado para digitar em idiomas diferentes do inglês ou inserir emojis. Você pode adicionar aplicativos de teclado de terceiros, mas tome cuidado com softwares de empresas desconhecidas que podem representar riscos de segurança.

Adicionar Hardware

Se você tem muito texto para digitar, parear seu iPhone ou telefone Android com um teclado Bluetooth externo (incluindo o Magic Keyboard feito pela Apple) permite que você troque para um hardware de digitação tradicional. Você pode até usar botões de navegação e atalhos com um iPhone indo em Ajustes, Acessibilidade e Teclados e habilitando o recurso Full Keyboard Access.

Se você não quiser carregar um teclado completo, considere um modelo dobrável, pois ele cabe facilmente no bolso de uma jaqueta, mas pode ser expandido e se tornar algo parecido com um conjunto completo de teclas. Teclados de viagem, que normalmente se dobram em duas ou três seções quando não estão em uso, variam de preço entre US$ 25 e US$ 80, dependendo do tamanho e dos recursos.

Diga o que pensa

A tecnologia de conversão de fala em texto que converte a palavra falada em texto editável na tela existe há décadas e se tornou mais precisa à medida que o software melhorou. Muitos aplicativos (incluindo assistentes virtuais) podem receber ditados. O aplicativo Apple Notes no iOS 18 agora pode gravar diretamente um arquivo de áudio ao vivo e transcrevê-lo.

Para usar o recurso em um iPhone, abra a seção “Ajustes”, selecione “Geral” e depois “Teclado”, e ative “Habilitar Ditado”. A opção “Pontuação Automática” insere automaticamente comandos, pontos e pontos de interrogação enquanto você fala, mas o site da Apple tem uma lista completa de comandos de ditado para edição de texto e inserção de emoji.

Em telefones Android que usam o teclado Gboard, abra o aplicativo “Configurações”, vá para “Sistema”, selecione “Teclado” e certifique-se de que o Google Voice Typing esteja ativado. Ao tocar no ícone do microfone, você pode começar a falar ou selecionar o ícone Info (um “i” dentro de um círculo) para ver a lista de comandos de voz que o Gboard entende, incluindo no processador de texto do Google Docs. Como na maioria dos aplicativos de ditado, você deve chamar a pontuação pelo nome, como “ponto de interrogação” ou “novo parágrafo” e outras formatações.

O ditado pode ser útil para transcrever rapidamente muitas palavras, mas pode não ser o melhor método para, digamos, uma cafeteria lotada ou para compor um memorando confidencial ao alcance da voz dos colegas de trabalho. Algumas solicitações de ditado são carregadas na internet para processamento e exigem uma conexão de rede.

