Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

"Michelle tem capital político, vocação, mas não sei se tem vontade", disse Flávio. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) avalia que ainda é cedo para debater a candidatura de Michelle a algum cargo eletivo em 2026. A opinião do filho “01” do ex-presidente diverge da do chefe de seu partido, Valdemar Costa Neto, que ventila o nome da ex-primeira-dama como opção para o Palácio do Planalto.

“Depende do que vai acontecer lá na frente. Tem muita coisa para acontecer em quatro anos. Michelle tem capital político, vocação, mas não sei se tem vontade”, disse.

O senador afirmou que ele e Jair Bolsonaro jamais trataram desse assunto, porque a ex-primeira-dama “nunca manifestou vontade” de se candidatar. Michelle disse, por meio de suas redes sociais, que não tem intenção de concorrer em 2026.

“Acho bom o nome dela ficar na roda. Ele traz a marca Bolsonaro junto”, disse.

Jair Bolsonaro fez chegar a Valdemar sua chateação com a atitude do presidente do PL de aventar a candidatura de Michelle à Presidência, em entrevista ao jornal O Globo. Integrantes do partido afirmaram que, com a atitude, o ex-presidente se sentiu “rifado”, “desprestigiado” e que está com “ciúmes”.

Moedas

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou o seu Instagram para se manifestar sobre a polêmica envolvendo a morte de peixes do espelho d’água do Palácio da Alvorada, em Brasília, após ordem para que moedas – jogadas por visitantes – fossem retiradas do local.

Nas redes sociais, Michelle disse que o valor foi doado para uma instituição de caridade. Ela também afirmou que a secagem do espelho d’água foi feita após o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e culpou servidores pela morte das carpas.

Segundo a ex-primeira-dama, o local passa por limpeza e manutenção periódica e, antes de deixar o Alvorada em 30 de dezembro, ela pediu que as moedas fossem recolhidas e doadas para uma institução de seu desejo. “Dessa forma, elas proporcionariam alegria e refrigério a essas pessoas que poderiam ver atendidas algumas de suas necessidades de subsistência”, escreveu.

A doação ocorreu, ainda de acordo com Michelle, no dia 8 de janeiro. A ex-primeira-dama também postou o recibo da doação e um vídeo em que um representante da ONG agradece Michelle. Os valores, porém, são diferentes. O recibo traz o valor de R$ 2.213,55 doados para a “Vila do Pequenino Jesus”. No vídeo, o representante menciona um valor maior, de R$ 2.281.

Michelle Bolsonaro seguiu se manifestando no Instagram e disse que a manutenção no espelho d’água foi realizada no dia 2 de janeiro, “portanto, após a nossa saída do Palácio”, escreveu. “Houve relatos de que, no dia 10/01, alguns peixes começaram a morrer. Portanto, toda a operação de retirada dos peixes e limpeza do espelho d’água ocorreu muito depois de nossa saída da residência.” A ex-primeira-dama ainda culpou indiretamente servidores do Palácio da Alvorada. Ela menciona o servidor Francisco que, segundo ela, foi exonerado, e diz que se houve algum substituto, “ele, aparentemente, não cumpriu com o seu dever de zelar pelas instalações.” Francisco é o servidor que teria mandado secar o espelho d’água após o pedido de Michelle Bolsonaro para recolher as moedas, segundo relatou um funcionário do Alvorada. Com a ordem, os peixes acabaram morrendo. A reportagem também cita Francisco como homem de confiança de Michelle, próximo da família Bolsonaro, e integrante de uma igreja evangélica.

