Política Saiba como foi a visita do presidente Lula a Porto Alegre e Viamão nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente esteve no Rio Grande do Sul pela primeira vez em seu terceiro mandato. (Foto: Gustavo Mansur/Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sua primeira viagem ao Rio Grande do Sul desde que foi eleito para o terceiro mandato à frente Executivo nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de três eventos ao longo desta sexta-feira (30). Ele esteve na entrega de moradias populares em Viamão (Região Metropolitana), almoçou com o governador Eduardo Leite no Palácio Piratini e inaugurou novas instalações no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

A última vez em que o líder petista estivera no Estado foi no dia 19 de outubro do ano passado. Na época, ele percorria o País em campanha para o segundo turno das eleições presidenciais, após vencer na primeira etapa do pleito o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Ele desembarcou por volta das 11h no Aeroporto Salgado Filho (Zona Norte), acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva, cinco ministros (Saúde, Educação, Cidades, Comunicação Social e Ciência, Tecnologia e Inovação).

Dali seguiu de helicóptero para a cidade vizinha, onde participou da cerimônia de entrega de 446 unidades residenciais do programa “Minha Casa, Minha Vida” no bairro Viver Coometal. O evento também contou com a presença do governador Eduardo Leite e outras autoridades.

A escala seguinte no roteiro foi um almoço com o chefe do Executivo gaúcho e seu vice, Gabriel Souza, no Palácio Piratini, Centro Histíco da Capital. A recepção também teve as presenças de parlamentares gaúchos e outras autoridades, além de quatro ex-governadores – Jair Soares, Olívio Dutra, Tarso Genro, Germano Rigotto e Ranolfo Vieira Júnior.

Depois foi a vez de visitar os dois novos prédios do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por volta das 15h30min. As duas unidades ampliaram em cerca de 70% a área da instituição de saúde, que agora abrange 230 mil metros-quadrados.

Na ocasião, o presidente voltou a defenser a importância do SUS para a oferta de uma saúde de qualidade para a população. “É possível fazer nas demais regiões do País outros centros de excelência como este hospital universitário, que tem papel fundamental tanto para a educação quanto para a saúde pública”, frisou em discurso.

Torcida pelo Inter

Durante a sua passagem pelo Estado, Lula aproveitou para falar de futebol. Ele mencionou o Inter como o seu prerido no Rio Grande do Sul. Ele atribuiu a escolha ao fato de o ex-governador gaúcho e ex-ministro petista Olívio Dutra ser torcedor colorado, mas fez questão de “fazer média” com os gremistas:

”Eu torço para o Internacional, mas quando venho aqui não quero saber o time e nem mesmo o partido do governador, porque temos que trabalhar juntos”. Detalhe: Eduardo Leite (PSDB), garante que a sua preferência não está nos times da Dupla Grenal, e sim no Brasil de Pelotas, sua cidade natal.

Agenda deste sábado

Lula retornou para Brasília por volta das 18h. Na agenda do Palácio do Planalto está prevista para este sábado (1º) uma visita do presidente à Seleção Brasileira feminina, no estádio Mané Garrincha, a partir das 15h30min.

As meninas da “Canarinho” estarão no local para um treino de reconhecimento do gramado, em meio aos preparativos para o duelo amistoso contra o Chile. O jogo tem início marcado para as 10h30min de domingo (2).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/saiba-como-foi-a-visita-do-presidente-lula-a-porto-alegre-e-viamao-nesta-sexta-feira/

Saiba como foi a visita do presidente Lula a Porto Alegre e Viamão nesta sexta-feira

2023-06-30