Saiba como foi o primeiro dia de visita de Bolsonaro a Porto Alegre como ex-presidente

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Político do PL permanece na capital gaúcha até esta sexta-feira. (Foto: Reprodução de vídeo/PL)

Em sua primeira visita a Porto Alegre como ex-presidente, Jair Bolsonaro cumpriu agenda de eventos ao longo dessa quinta-feira (22), mesmo dia em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou o julgamento de processo que pode torná-lo inelegível por oito anos. O político vinculado ao PL permanece na cidade até esta sexta (23), a fim de acompanhar encontro partidário.

Ao desembarcar no Aeroporto Salgado Filho, no fim da manhã, ele foi recepcionado por correligionários como o deputado federal Luciano Zucco e simpatizantes. Cerca de 300 apoiadores se aglomeraram na área externa do prédio para acompanhar a saída de Bolsonaro, inicialmente dependurado junto à porta traseira de um automóvel – o que configura infração grave conforme o artigo 235 do Código Brasileiro de Trânsito (CBT).

O ex-presidente foi então conduzido direto ao Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), também localizado na Zona Norte, a aproximadamente 12 quilômetros. Na pauta, a participação como convidado da Transposul, feira anual dos segmentos de transporte e logística, onde também almoçou e discursou.

Na manhã de sexta-feira, ele tem presença confirmada em um encontro que será realizado no teatro da Assembleia Legislativa (Centro Histórico) pelo diretório gaúcho do Partido Libertal para promover novas filiações. O roteiro deve ser encerrado com almoço em churrascaria.

Julgamento

A sessão aberta pelo TSE nessa quinta-feira foi suspensa à tarde pelo presidente da Corte, Alexandre de Moraes, após a leitura de parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral. Os trabalhos têm reinício agendado para as 9h da próxima terça-feira (27), com o voto do relator Benedito Gonçalves e demais ministros, não sendo descartado o prosseguimento na quinta (29).

Trata-se de um processo em que o PDT pede a inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos. No processo, a legenda trabalhista aponta prática de abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação e desvio de finalidade, por causa de uma reunião com dezenas de embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado.

Naquele encontro, transmitida ao vivo pela TV Brasil (emissora estatal), o então candidato à releição para o Palácio do Planalto voltou a lançar dúvidas sobre a lisura do processo de votação democrática no Brasil. Também criticou a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro nega as acusações.

Em entrevista ao canal televisivo CNN nesta semana, Bolsonaro disse que não alimenta esperança de um resultado favorável junto ao TSE: “É quase unanimidade que vou perder essa ação. Não sei por que criam uma tempestade em copo d’água. Apenas conversei com eles [os diplomatas] sobre como funcionava o sistema eleitoral”.

(Marcello Campos)

Saiba como foi o primeiro dia de visita de Bolsonaro a Porto Alegre como ex-presidente

2023-06-22