Política Saiba como foram os desfiles de 7 de Setembro em Brasília e outras capitais

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Lula chegou ao desfile em carro aberto, em pé, acompanhado da primeira-dama, Janja.(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O desfile de 7 de Setembro, nessa quinta-feira, reuniu milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF). Com o tema “Democracia, soberania e união”, a celebração cívico-militar começou por volta das 9h, com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja em carro aberto.

O evento terminou por volta das 11h, com show da Esquadrilha da Fumaça. Logo após o encerramento, Lula deixou o local. Três pessoas foram presas durante o evento, segundo a Polícia Militar.

A comemoração contou com a presença de tropas militares, escolas, desfile de blindados e aeronaves. Ao todo, mais de 100 veículos e aeronaves foram exibidos, por terra e ar, pela Marinha, Exército e Força Aérea.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador do DF, Ibaneis Rocha, também participaram do desfile, além de outras autoridades, como ministros do governo e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O público começou a chegar por volta das 7h. Para entrar na Esplanada dos Ministérios, era preciso passar por uma revista da Polícia Militar. Por volta das 8h30, as arquibancadas lotaram e o acesso foi limitado para o público.

Lula chegou ao desfile em carro aberto, em pé, acompanhado da primeira-dama, Janja. O presidente usava a faixa presidencial recebida na posse em janeiro, e Janja um vestido vermelho. O casal acenou para o público que lotava as arquibancadas e seguiu para a tribuna de honra, com cerca de 200 lugares para autoridades. Não houve discursos.

Na tribuna de honra, além de Lula e Janja, estavam:

* o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin;

* ministros como Márcio França (Micro e Pequena Empresa), Margareth Menezes (Cultura), Cida Gonçalves (Mulheres) e Nísia Trindade (Saúde);

* o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas – ambos, cotados para uma vaga no STF;

* o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Outras capitais

Outras 25 capitais realizaram nessa quinta desfiles cívico-militares em comemoração ao 7 de Setembro. Este ano a data marca os 201 anos da Independência do Brasil.

Em São Paulo, o desfile do 7 de Setembro foi realizado no Sambódromo do Anhembi, na zona Norte da capital paulistana, às 8h30. O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), estiveram presentes.

Já no Rio de Janeiro, o tradicional desfile do 7 de Setembro voltou a ser realizado na avenida Presidente Vargas, no Centro da cidade. Segundo o Comando Militar Leste, que organizou o evento, o desfile cívico-militar começou às 8h30. Em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), a celebração foi levada para a orla da praia de Copacabana a pedido do então presidente.

A única capital que não realizou o desfile do 7 de Setembro foi Porto Alegre. A decisão foi anunciada ainda na quarta (6) pelo governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), para concentrar os trabalhos e atenção das forças de segurança no resgate e amparo às vítimas das chuvas que atingem a região e já deixaram mais de 40 pessoas mortas.

