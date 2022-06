Economia Saiba como investir recursos do FGTS em ações da Eletrobras

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Período de reserva das ações segue até 8 de junho. (Foto: Reprodução)

O período de reserva da compra das ações da Eletrobras vai até 8 de junho. Trabalhadores podem usar até metade do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para participar da privatização.

O valor mínimo para o aporte é de R$ 200, e a compra ocorrerá por meio dos chamados “fundos mútuos de privatização”, que já foram usados, por exemplo, nos processos de capitalização de outras estatais, como a Petrobras e a Vale.

Siga o passo a passo a seguir para participar do processo da compra das ações da estatal.

O processo pode ser feito no aplicativo da Caixa Econômica ou do FGTS. Veja como fazer pela Caixa:

– Autorize o compartilhamento dos dados da conta, para a o valor máximo disponível para a aplicação ser identificado.

– Acesse a área “FGTS”, na tela principal.

– Clique na opção “Autorizar agente financeiro FGTS”

– Selecione a opção “Fundos mútuos de privatização” e aperte na opção para consultar.

– Abrirá uma tela. Ali, selecione a Caixa Econômica Federal como a instituição financeira e toque em continuar.

– Leia e aceite os termos e continue novamente.

– Por fim, insira a sua assinatura eletrônica e já pode fazer a sua reserva dos papéis.

Veja como fazer pelo app do FGTS:

– Vá ao menu “Mais” e selecione a opção “simulador de aplicação do FMP-FGTS”.

– Após isso, autorize o fundo FMP-Eletrobras a fazer a consulta das contas FGTS e realizar a reserva do valor para investir.

– Leia e aceite os termos.

– Na tela que se abre, selecione a administradora. A participação nos fundos para a aplicação na Eletrobras pode ser feita de forma individual ou por meio de Clube de Investimento (CI-FGTS), administrado por alguma instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Após feito o processo, por um ou por outro aplicativo, o trabalhador fará a reserva dos papéis. Siga o seguinte procedimento:

– No app da Caixa, vá à opção “Investimentos”.

– Na tela que abre, selecione “Reserva FMP”.

– Clique na opção “Recursos FGTS”

– Abrirá uma tela com todas as contas do FGTS disponíveis e o recurso máximo para a aplicação de cada uma. Continue.

– Habilite a ou as contas que deseja mobilizar para o investimento. Continue.

– Informe o valor que deseja investir e continue.

– Leia e aceite os termos e clique para continuar.

– Insira a sua assinatura eletrônica e pronto. Reserva da compra das ações da Eletrobras feita.

O investimento só poderá ser desfeito, e consequentemente o valor retornado à conta do FGTS, após 12 meses, informa a Caixa Econômica. Para isso, o trabalhador titular do investimento deve solicitar junto à administradora do fundo ou clube de investimento.

As instituições financeiras devem disponibilizar a consulta do saldo disponível para a aplicação no fundo de investimento, registro da Solicitação do Trabalhador de Aplicação FMP, registro da Regularização de Operação e dados de Bloqueio de Valores das Contas Vinculadas.

Vale lembrar que o valor permitido para aplicação é de até 50% do saldo do FGTS, levando em conta o valor que o trabalhador pode ter aplicado em fundos, com ações da Petrobras, por exemplo. Essa regra vale para todas as operações que tratem das iniciativas do Programa Nacional de Desestatização ou semelhantes iniciados pelos estados aprovados pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI).

