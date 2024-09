Política Saiba como salvar tuítes e vídeos publicados no X antes da rede sair do ar

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Caso o usuário do X tenha interesse em preservar seus tuítes publicados na rede o passo-a-passo é simples. (Foto: Reprodução)

A suspensão do X no Brasil — após o dono da empresa, o bilionário Elon Musk, ignorar as notificações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal — tem despertado a preocupação de usuários em preservar conteúdos já publicados na rede.

Após dar um prazo de 24 horas (que esgotou às 20h07 da quinta, 29) para que a empresa indicasse um representante legal no Brasil, já que o escritório mantido no País foi fechado recentemente, Moraes ordenou na tarde dessa sexta-feira (30) a suspensão das operações do X no Brasil.

O ministro também determinou que o X pagasse multas pendentes. Estas foram aplicadas após a rede desobedecer a ordem de tirar do ar perfis que, segundo Justiça, infringiram a lei por disseminar informações falsas, promover ataques contra as instituições democráticas do Brasil e manter no ar conteúdos que incentivam o ódio. Até agora, as multas não foram pagas.

A percepção entre a maioria dos ministros do STF é que o bilionário está tentando “emparedar” a Corte, ao não respeitar as decisões de Moraes e a legislação brasileira, jogando parte da população contra o Supremo.

Diante disso, veja a seguir como salvar posts e vídeos no computador ou no celular.

Posts

Caso o usuário do X tenha interesse em preservar seus tuítes publicados na rede o passo-a-passo é simples.

* Na página inicial do X, arraste a tela para a direita

* Vá em “Configurações e suporte” e clique na setinha para baixo ao lado

* Selecione “Configurações e privacidade”

* Uma nova tela se abrirá. Selecione “Sua conta”.

* Em seguida, clique em “Faça download de um arquivo com seus dados”

* Será preciso verificar sua senha no X para fazer o download

* A pessoa receberá no e-mail cadastrado o arquivo com todas as postagens

Vídeos

Muitos usuários também desejam guardar vídeos que foram publicados no X, transferindo o arquivo para seu computador. Confira:

É possível também baixar vídeos do Twitter de outras pessoas, desde que se tenha a permissão do dono desse conteúdo. É importante lembrar que fazer download de vídeos sem autorização pode violar os direitos autorais e as políticas da plataforma.

— Uma opção é usar o TwitterVideoDownloader

* Encontre o tuíte com o vídeo que quer baixar do X

* Clique no ícone compartilhar localizado abaixo do tuíte

* Selecione a opção “Copiar link”

* Acesse o site do TwitterVideoDownloader (https://twittervideodownloader.com/) em seu navegador do computador

* Cole o link do tuíte na caixa de texto fornecida no site (“Insert link”)

* Clique no botão “Download” e aguarde

* Você verá opções para escolher a qualidade e o formato do vídeo

* Selecione a opção desejada e clique em “Download” para salvar o vídeo no computador

— Outra opção é usar o Aprenda a usar o SSS Twitter para baixar os conteúdos que você deseja no seu computador:

* Encontre o tuíte com o vídeo que quer baixar do X

* Clique no ícone compartilhar localizado abaixo do tuíte

* Selecione a opção “Copiar link”

* Abra o site SSS Twitter (ssstwitter.com) em seu navegador do computador

* Cole o link do tuíte na caixa de texto fornecida no site (“Insert link”)

* Clique no botão “Download” e aguarde

* Você verá opções para escolher a qualidade e o formato do vídeo

* Selecione a opção desejada e clique em “Download” para salvar o vídeo no computador.

— Se o aparelho tem sistema Android, uma opção é usar o aplicativo Download Twitter Videos:

* Abra a Google Play Store, digite na pesquisa “Download Twitter Videos” e pressione Enter

* Selecione o app na lista e clique em “Instalar”

* Abra o aplicativo e faça login em sua conta do X, se for solicitado

* Procure o tuíte com o vídeo que quer baixar

* Abra o tuíte e toque no ícone de compartilhamento

* Selecione “Compartilhar via” ou “Compartilhar com” e escolha o app “Download Twitter Videos”

* O aplicativo será aberto e começará a processar o vídeo

* Em seguida, você poderá escolher a qualidade e o formato do vídeo

* Selecione as opções desejadas e toque em “Download” para salvar o vídeo no celular.

— Se o aparelho tem sistema iOS, uma opção de salvar vídeo é usar o aplicativo Atalhos:

* Abra a Apple Store, e procure o aplicativo Atalhos para instalação

* Acesse o site tvdl.app/ no navegador do telefone

* Selecione “Get the Shortcut” para baixar o atalho do TVDL

* Clique em “Adicionar Atalho” para incluí-lo no aplicativo Atalhos

* Procure no X o tuíte com o vídeo que quer baixar

* Abra o tuíte e clique no ícone de compartilhamento

* Role a tela para baixo e encontre a seção correspondente ao atalho baixado

* Selecione-o para iniciar o download

* Permita o acesso ao vídeo clicando em “Permitir Uma Vez”.

* Escolha a qualidade desejada para o vídeo e clique em “Permitir”.

* Aguarde o download

* Ao final, o vídeo estará disponível na galeria do smartphone.

